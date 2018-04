Anzeige

Die erste Veranstaltung am Montag, 23. April zum Thema der Energieversorgung der Zukunft wird sich unter anderem den Klimathemen in Neubaugebieten widmen, sowie „Innovationen zum Anfassen“ im Bereich Bauen und Wohnen.

Mobilität der Zukunft

Um Nachhaltigkeit in Mobilitätsfragen und deren Entwicklung geht es beim folgenden Workshop am Dienstag, 24. April. Auf der Agenda wird deshalb über das künftige Mobilitätskonzept, sowie den Radverkehr und Kampagnen, die sich an spezielle Zielgruppen, wie Schüler oder Senioren, richten, gesprochen. Auch über Carsharing-Angebote oder Mitfahrplattformen kann diskutiert werden. Beim abschließenden Workshop am Donnerstag, 26. April wird zunächst ein Vortrag über nachhaltige Lebensweise Denkanstöße liefern. Anschließend werden Ideen und Anregungen der Teilnehmer zu neuen Projektansätzen verarbeitet, heißt es in der Einladung der Stadt.

Die Organisatoren bitten um Anmeldung, um die Workshops vorzubereiten. Interessierte können sich im Brundtlandbüro unter der Telefonnummer 06204/98 82 22 oder per Mail an arihm@viernheim.de anmelden. obit/red

Info: Weitere Infos unter: www.viernheim.de

