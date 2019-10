Stadt sperrt Rudolf-Harbig-Halle

Viernheim.Wegen großer Risse in der Deckenkonstruktion ist die Rudolf-Harbig-Halle seit Mittwochabend komplett gesperrt. Es besteht die Gefahr, dass Ytong-Platten abstürzen, erklärt Reiner Schneider, Leiter des Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamts, im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“.

Bereits im August seien kleinere Ytong-Teile herabgefallen. Daraufhin hätten der Statiker eines Ingenieurbüros und ein Prüfstatiker des Kreises Bergstraße begonnen, die Konstruktion zu untersuchen. Ziel sei es zunächst gewesen, die Schadensursache festzustellen und Empfehlungen für deren Behebung zu geben. Bei einer Begehung am Mittwoch habe der Statiker jedoch festgestellt, dass sich alte Risse vergrößert hätten und neue hinzugekommen seien. Daraufhin sei die Stadt gezwungen gewesen, die Halle zu sperren, um die Nutzer zu schützen, so Schneider. Weder der Statiker noch der Prüfstatiker könnten sich derzeit erklären, was die Risse verursache und warum sich der Zustand der Konstruktion seit August so stark verschlechtert habe. Bis wann die Halle gesperrt bleibt, sei daher noch unklar.

Konstruktion aus dem Jahr 1972

Die Deckenkonstruktion stammt aus dem Jahr 1972 und besteht aus Betonträgern, zwischen denen die Ytong-Platten befestigt sind. Weil das alte Flachdach undicht war, wurde 1996/97 ein flaches Blech-Satteldach daraufgesetzt.

Bei einer energetischen Sanierung im Jahr 2017 wurden eine neue Beleuchtung, eine Deckenstrahlheizung und eine neue Belüftungsanlage eingebaut. Diese Einbauten sind laut Schneider jedoch nur an den Betonträgern und nicht an den Ytong-Platten befestigt. Auch seien bei den Arbeiten damals keine Anzeichen für die jetzigen Schäden erkennbar gewesen.

Ein wichtiger Nutzer der Halle ist der TSV Amicitia. Die Abteilungen Basketball, Handball und Tischtennis trainieren dort regelmäßig und veranstalten auch Ligaspiele. Im Winter findet gelegentlich auch das Fußballtraining der Kinder- und Jugendmannschaften in der Halle statt. Peter Hoffmann, Erster Vorsitzender des Vereins, ist zuversichtlich, dass der Trainingsbetrieb ab kommender Woche wieder an anderen Orten aufgenommen werden kann. „2017 war die Rudolf-Harbig-Halle wegen der Bauarbeiten ja auch mehrere Wochen gesperrt.“

Der Verein sei wegen Alternativen im Gespräch mit dem Kultur- und Sportamt (KuS). Zur Verfügung stünden noch die Halle der Alexander-von-Humboldt-Schule und die Waldsporthalle. Im Notfall könne man sicher auch auf Hallen in Heddesheim oder Mannheim-Vogelstang ausweichen. Für die Veranstaltungen am Wochenende habe man bereits Ersatz gefunden, so Hoffmann. Erschwert wird die Situation dadurch, dass die Halle der Albertus-Magnus-Schule (AMS) noch mindestens bis Jahresende wegen Bauarbeiten nach einem Wasserrohrbruch geschlossen ist, erklärt Sascha Niebler vom KuS. Ab Januar sei zudem die Waldsporthalle wegen des Austauschs der Beleuchtung gesperrt. Die Rudolf-Harbig-Halle sei bisher darüber hinaus von der AMS, der AvH, der Friedrich-Fröbel-Schule und der Albert-Schweitzer-Schule genutzt worden.

„Für die Schulen ist die Sperrung ein Schlag“, erklärt Uwe Beck, Sportlehrer an der AMS. Dort überlege man jetzt, die Aula zu nutzen, zum Beispiel für Akrobatik oder Gymnastik. Für die Oberstufe könne man auch Theorieunterricht anbieten. Welche Kapazitäten in anderen Hallen bestehen, sollen Gespräche zwischen Schulen, Vereinen und der Stadt klären.

© Südhessen Morgen, Freitag, 01.11.2019