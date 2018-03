Anzeige

Schulamtsleiter Rainer Kilian bezeichnete es als Glücksfall, einen solchen Kooperationspartner wie die Stadt Viernheim gefunden zu haben und sagte zu, weiterhin 120 Lehrerstunden für die Intensivklassen zur Verfügung zu stellen. „Stadt und Schulamt müssen bei der Sprachförderung an einem Strang ziehen“, betonte er.

Angedacht ist ein durchgängiges Verbundsystem, das sowohl die Sprachförderung im Grundschulbereich einbezieht, sowie die Sprachförderung in den weiterführenden Schulen und den Übergang in die Regelklassen (derzeit 21 Sprachförderschüler in Regelklassen) begleitet. Des Weiteren soll auch die Einbeziehung der „neuzugewanderten Schülern“ – so der Vertragstext – in den Schulalltag begleitet werden. So soll drohenden Ausgrenzungsprozessen vorgebeugt und jedes Kind in die Lage versetzt werden, den persönlich bestmöglichen Bildungserfolg zu erreichen. kos

