Stadt unterstützt Vereine

Viernheim.. Die Neubesetzung der Fachbereichsleitung nutzt Bürgermeister Matthias Baaß, um an die Anfänge und die Entwicklung des bürgerschaftlichen Engagements in Viernheim zu erinnern. „Wie kann man in Viernheim Strukturen schaffen, damit es weiterhin Ehrenamt gibt?“ sei die Fragestellung im Jahr 1996 für einen entsprechenden Beschluss der Stadtverordnetenversammlung gewesen. Die Stadtverwaltung habe in Kooperation mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen drei Startprojekte initiiert: die Bürgerkarawane, die „Tage des bürgerschaftlichen Engagements“ und den „Treffpunkt Bürgerengagement“. Aus den Ergebnissen hätten sich weitere Projekte und Veranstaltungen entwickelt.

Gruppen entscheiden unabhängig

„Da ist in den vergangenen Jahren schon vieles passiert“, sagt Baaß und nennt den Freiwilligentag, die Weiterbildungsangebote oder die Anerkennungsveranstaltung als Beispiele für die Förderung bürgerschaftlichen Engagements. Dabei ist dem Bürgermeister eines wichtig: „Die Vereine und Gruppen entscheiden weiterhin selbstbestimmt.“

Die Stadtverwaltung unterstütze durch die Bereitstellung materieller, ideeller und struktureller Rahmenbedingungen. Ein Beispiel sei das Projekt „Musik hoch drei“, weil man laut Matthias Baaß frühzeitig erkannt hatte, dass die drei einzelnen Gruppen auf Dauer so nicht weitermachen können. Auch durch die Hilfestellung der Stadt gibt es das Gemeinschaftsprojekt, dessen weiterer Weg von ihr begleitet wird. su

