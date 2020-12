Stadt verlängert Kfz-Service

Viernheim.Matthias Baaß und Karsten Krug (beide SPD) halten ein Nummernschild in die Höhe. Was es mit dem Kürzel „DG“ auf sich hat, erläutern Viernheims Bürgermeister und der hauptamtliche Kreisbeigeordnete im Kreis Bergstraße: Es geht um die Delegation von Aufgaben im Bereich der Kfz-Zulassung – und Viernheim ist eine jener Kommunen, die einen Teil der Arbeit aus Heppenheim übernimmt. „Ganz neu ist das nicht“, ordnet Krug die jüngst geschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung ein, die bis Ende 2021 gilt.

Bereits 2005 hat der Kreis Bergstraße damit begonnen, Aufgaben auf interessierte Gemeinden zu übertragen. Viernheim war von Anfang an dabei. So werden inzwischen Umschreibung, Abmeldung, Stilllegung, Wiederzulassung, aber auch Adressänderungen im hiesigen Bürgerbüro abgewickelt. „Für die Bürger bedeutet dies zusätzlichen Service“, sagt Baaß.

Die Terminfindung gestalte sich einfacher, mehr als zwei bis drei Tage dauere es in der Regel nicht. Corona-bedingt ist derzeit eine telefonische Voranmeldung erforderlich, ab Januar können Termine im Viernheimer Bürgerbüro auch online gebucht werden. Weil durch die Verlagerung auf die Kommunen „längere Fahrten für kleinere Vorgänge“ vielfach entfallen, spricht die Verwaltung auch von einem aktiven Beitrag zum Klimaschutz.

22 von 25 Kommunen dabei

Zugleich werde die Behörde in Heppenheim entlastet, auch wenn bestimmte Dienstleistungen weiterhin nur dort erbracht werden. „Grundsätzlich ist die Kfz-Zulassung eine originäre Aufgabe der Kreisverwaltung“, stellt Karsten Krug fest, der als Dezernent für den Bereich Verkehr zuständig ist. Insbesondere verbleibe in Heppenheim die Anmeldung sowie „alles, was mit Schildern zusammenhängt“, inklusive deren Beschriftung.

Die Vereinbarung zur Delegation von Aufgaben an die Gemeinden hat auch einen finanziellen Aspekt. Krug erläutert dies am Beispiel der Umschreibung eines PKW: „Von der Gebühr in Höhe von 19,90 Euro fließen 2,60 Euro ans Kraftfahrt-Bundesamt, den Rest teilen sich Kreis und Kommune zur Hälfte.“ Mit den Einnahmen bestreite man die nicht unerheblichen Aufwendungen für Personal und technische Ausstattung. Jährliche Fortbildungsveranstaltungen garantierten zudem ein hohes Qualifikationsniveau der im Bürgerservice Beschäftigten.

Von 25 Kommunen im Kreis Bergstraße beteiligen sich 22 an der Vereinbarung, berichtet Bürgermeister Matthias Baaß. Jedoch müsse jede für sich entscheiden, ob es sich lohne, zusätzliche Dienstleistungen anzubieten und entsprechendes Personal vorzuhalten. 2200 Bearbeitungsfälle wie dieses Jahr in Viernheim würden längst nicht überall erreicht. Daher könne es mittel- bis langfristig auch zum Zusammenschluss kleinerer Delegationsgemeinden kommen.

Auch deswegen wurde die Vereinbarung vorerst lediglich um ein weiteres Jahr verlängert – anstatt wie bisher um zwei. Ein anderer Bereich, den die Kreisverwaltung im Blick hat, ist die fortschreitende Digitalisierung. „Auch der Kreis Bergstraße nimmt am deutschlandweiten i-Kfz-Verfahren teil“, erklärt Krug. Zur Nutzung der internetbasierten Autozulassung ist ein digitaler Personalausweis notwendig. Doch gerade diesbezüglich tue sich noch wenig, räumt Matthias Baaß ein. Gerade einmal 3000 Bürger in ganz Hessen hätten bislang von der Möglichkeit Gebrauch gemacht.

© Südhessen Morgen, Montag, 21.12.2020