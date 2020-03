Stadt vermittelt ehrenamtliche Helfer

Viernheim.Die Stadt hat ein Angebot für Menschen ins Leben gerufen, die in der Corona-Krise Hilfe benötigen. Unter dem Motto „Viernheim hilft“ vermitteln Mitarbeiter der Verwaltung per Telefon und E-Mail Hilfsangebote von Organisationen und privaten Initiativen und beantworten Fragen.

Angesiedelt ist „Vierrnheim hilft“ beim Amt für Kultur, Bildung und Soziales (KuBuS), erklärt Harald Hofmann, der das Projekt leitet, im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“. „Das hat sich angeboten, weil unsere Büros im Bürgerhaus etwas abseits liegen. Außerdem hatten wir Kapazitäten frei, da ja wegen der Corona-Krise viele Veranstaltungen ausfallen“, fährt der Fachbereichsleiter Bürgerkommune fort.

Entwicklung der Nachfrage

Momentan arbeiten zehn Mitarbeiter des KuBuS im Schichtbetrieb für „Viernheim hilft“. „Wir wollen aber schauen, wie sich die Nachfrage entwickelt, eventuell werden dann noch Mitarbeiter von anderen Ämtern dafür bereitgestellt“, erklärt Hofmann. In der kommenden Wochen will die Stadt auch per Post auf ihr neues Angebot aufmerksam machen. „Viernheim hilft“ vermittelt zum Beispiel den Kontakt mit den Helfern der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) St. Michael oder den Handballerinnen des TSV Amicitia, die angeboten haben, Einkäufe für Menschen aus der Risikogruppe zu erledigen (wir berichteten; siehe auch den Artikel „Handballerinnen kaufen ein“ auf dieser Seite).

Daneben beantworten die Mitarbeiter zwar keine gesundheitlichen oder rechtlichen Fragen, „aber wir vermitteln an die entsprechenden Stellen, zum Beispiel, wenn jemand wissen will, ob er sein Geschäft weiter öffnen darf“, erklärt Hofmann. Wenn genug Zeit ist, stehen die Mitarbeiter auch für ein paar Minuten zum Gespräch zur Verfügung, falls ein Anrufer, der sich zu Hause einsam fühlt, jemanden zum Reden braucht. „Wir sind aber nicht speziell ausgebildet, vieles ist auch für uns neu“, betont Hofmann. Bei größeren persönlichen Problemen vermittelt „Viernheim hilft“ daher auch an Seelsorgeangebote der Kirchen.

Je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, will Hofmann unter anderem auch prüfen, ob es eine Lösung für Leute gibt, die mit ihrem Hund nicht Gassi gehen können. Wie sich „Viernheim hilft“ letztlich genau ausgestalten wird, kann er aber noch nicht sagen. „Vor zwei Wochen hätten wir nicht gedacht, dass dieses Angebot überhaupt jemals notwendig sein würde. Ich schließe inzwischen fast gar nichts mehr aus.“

© Südhessen Morgen, Samstag, 21.03.2020