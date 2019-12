Stadt würdigt Sportler

Viernheim.Die Stadt ist stolz auf ihre erfolgreichen Sportler. Um deren Leistungen zu würdigen, findet am Sonntag, 16. Februar, 10 Uhr, eine Ehrung aller verdienten Viernheimer Athleten, Trainer und Mannschaften im Kinopolis statt. Noch bis Sonntag, 12. Januar, nimmt das Kultur- und Sportamt Meldungen entgegen. Geehrt werden auch Sportler mit Wohnsitz in Viernheim, die Erfolge in auswärtigen Vereinen erzielen konnten.

Voraussetzung für eine Ehrung ist eine Teilnahme an Olympischen Spielen, ein erster bis sechster Platz bei Weltmeisterschaften oder ein erster bis vierter Platz bei Europameisterschaften. Darüber hinaus werden Sportler geehrt, die bei Bundesmeisterschaften mit Edelmetall belohnt wurden, bei Landes- und Regionalmeisterschaften ganz oben auf dem Podest standen oder es bis ins Endspiel einer Pokalveranstaltung auf Bundesebene schafften. Ferner werden erste bis dritte Plätze bei „Jugend trainiert für Olympia“ sowie bei Bundeshochschulmeisterschaften ausgezeichnet. Auch Mannschaften, die einen Aufstieg erreicht haben, werden geehrt.

Meldungen der zu ehrenden Sportler, Trainer und Teams können unter Telefon 06204/98 82 72 oder auf der städtischen Internetseite unter viernheim.de im Bereich „Kultur, Freizeit & Sport“ eingereicht werden. Online sind zudem alle Kriterien detailliert aufgelistet. cao

© Südhessen Morgen, Samstag, 28.12.2019