Stadt zahlt Zuschüsse früher

Viernheim.Um den Vereinen während der Corona-Krise finanziell zu helfen, hat die Stadt Viernheim die Zuschüsse der Vereinsförderung nicht wie üblich Ende des Jahres, sondern bereits Mitte Mai ausgezahlt. Außerdem beschlossen Bürgermeister Matthias Baaß und das Kultur- und Sportamt laut einer Pressemitteilung, „den Zuschussbetrag wohlwollend aufzurunden“. So wurden nun an fast 50 Vereine insgesamt etwa 95 000 Euro ausbezahlt. „Unsere vielfältige Viernheimer Vereinsstruktur gilt es zu erhalten, so dass dieses wertvolle System auch während sowie nach der Corona-Pandemie bestehen kann“, erklärte Matthias Baaß. red

