Stadtmeister wird gesucht

Viernheim.Es ist ein sportliches Weihnachtsgeschenk: Ab sofort beginnt die Anmeldung zum mittlerweile 37. Viernheimer V-Card-Triathlon. Ab jetzt können sich Profis, Hobby-Sportler, Para-Triathleten, Nachwuchstalente und Staffeln für den sportlichen Dreikampf anmelden. Schwimmen, Radfahren und Laufen, rund um das Viernheimer Waldstadion, findet am 22. und 23. August 2020 statt.

Der TSV Amicitia Viernheim bietet an den zwei Tagen ein breites Spektrum an. Das große Triathlonwochenende beginnt am Samstag mit dem Fitnesstriathlon und den Wettbewerben der verschiedenen Nachwuchsklassen. Die Rennen der Zweiten Bundesliga – mit dem zweiten Frauenteam des TSV Amicitia am Start – und die deutsche Meisterschaft im Supersprint der Para-Triathleten finden ebenfalls am ersten Wettkampftag statt. Am Sonntag gehen die Athleten dann über die olympische Distanz an den Start, bei der zum 36. Mal die Viernheimer Stadtmeister gesucht werden.

Auf der Bestenliste

Wie beliebt der V-Card-Triathlon in der Sportlerszene ist, hat sich erst kürzlich wieder herausgestellt. Bei der „Sailfish-Night“, einer jährlich stattfindenden Triathlon-Gala, landete die Viernheimer Veranstaltung auf dem achten Rang in der Bestenliste der Kurzdistanz-Triathlons in Deutschland.

Das Anmelde-Portal ist ab sofort auf der Internetseite www.viernheimer-triathlon.de freigeschaltet. Dort finden sich neben weiteren Informationen außerdem die Ausschreibungen zu den einzelnen Wettkämpfen des Triathlons sowie detaillierte Zeit- und Streckenpläne. su

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.12.2019