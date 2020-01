Stadtmusikanten sprechen Lateinisch

Viernheim.„Nunc nos fessi sunt. Quid edemus?“ Obwohl die wenigsten Zuschauer wörtlich verstehen, über was sich Esel, Hund, Katze und Hahn unterhalten, ist ihnen klar, dass die müden Tiere etwas essen wollen. Mit dem Theaterstück über die „Bremer Stadtmusikanten“ zeigen die Fünft- und Sechstklässler, dass die lateinische Sprache durchaus lebendig sein kann.

Für den Tag der offenen Tür an der Albertus-Magnus-Schule (AMS) haben Schüler und Lehrer im ganzen Schulhaus einiges vorbereitet, um das Gymnasium den Grundschülern und deren Eltern vorzustellen. Die vielleicht künftigen AMS-Schüler erhalten einen Einblick in die Unterrichtsinhalte von der fünften Klasse bis zum Abitur, sie erfahren etwas über Roboter und Religion, Kunst und Knobeln, Französisch und Fußball.

Bevor die verschiedenen Fachbereiche, Projekte und Arbeitsgemeinschaften in den Klassensälen und Gängen des Schulgebäudes präsentiert werden, begrüßt Schulleiterin Ursula Kubera die Viertklässler und ihre Eltern in der Aula. Auf der Bühne gibt es einen Vorgeschmack auf den Unterricht: Der Popchor singt zwei Lieder, dazu gibt es einen Ausschnitt aus dem Weihnachtsstück des Differenzierungskurses „Erste Schritte auf die Bühne“ und einen Teil des lateinischen Theaterstücks „Fabula de musicis Bremensibus“.

Einen groben Überblick über die Schule vermittelt eine Führung, zu der Mitglieder der Schulleitung und des Lehrerkollegiums einladen. Mehrere Gruppen besuchen die bewegte Mittagspause mit AMS-Ninja-Warrior-Parcours in der Turnhalle oder die Bibliothek, gehen am Verwaltungstrakt vorbei zu den Fachsälen der Naturwissenschaften, schauen sich die Sporthalle und die Kapelle an und gehen nach draußen zu den Pausenhöfen. Ursula Kubera und ihre Kollegen aus der Schulleitung erläutern während des Rundgangs die Schwerpunkte des Schulprogramms und der Unterrichtsinhalte und beantworten auch gleich die Fragen der Eltern.

Einblick in das Alte Ägypten

In den Klassenzimmern haben Schüler und Lehrer Vorführungen, Ausstellungen und Mitmachaktionen vorbereitet, um den Unterricht und das Schulleben am bischöflichen Gymnasium vorzustellen. So können die Viertklässler testen, wie viele englische Begriffe sie schon beherrschen oder wie gut sie sich in Deutschland auskennen. Sie bekommen einen Einblick in das Alte Ägypten oder das Alte Griechenland und können die Ergebnisse des Kunstunterrichts aller Jahrgangsstufen anschauen.

In der „Detektei Physikus“ werden physikalische Versuche unterhaltsam präsentiert. Und auch im Chemie-Saal kommen die Schüler aus dem Staunen nicht heraus, die Experimente scheinen wie magisch zu funktionieren. Bei den Physik-Stationen, den Mathematik-Knobeleien und auch an den Mikroskopen dürfen die Grundschüler selbst Hand anlegen.

Mitmachen ist auch bei Musik und Sport gefragt: Wer getrommelt hat, kann sich durch den AMS-Parcours schwingen oder das Fußballabzeichen machen. Und auch die „Bremer Stadtmusikanten“ werden noch einmal gezeigt, in zwei Aufführungen spielen die Fünft- und Sechstklässler das Märchen in lateinischer Sprache. su

