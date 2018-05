Anzeige

VIERNHEIM.Mit 32 Schülern ist eine Gruppe der Dame Alice Owen’s School in Potters Bar in dieser Woche zum Schüleraustausch nach Viernheim gereist.

Die Engländer statten damit den Siebt- und Achtklässlern des bischöflichen Gymnasiums Albertus-Magnus-Schule (AMS) einen Gegenbesuch ab – die Viernheimer waren vor Ostern zum Austausch in England – der „Südhessen Morgen“ berichtete. Am späten Donnerstagabend sind die englischen Gäste an der AMS angekommen und wurden von ihren Viernheimer Gastfamilien in Empfang genommen.

Die offizielle Begrüßung in der AMS ging gestern Vormittag über die Bühne, Schulleiterin Dr. Ursula Kubera hieß die Delegation aus Potters Bar mit den Lehrkräften Katherine Wheatley, Katja Möller und Jonathan Robinson willkommen: „Ich wünsche euch schöne und eindrucksvolle Tage“ schickte sie die englischen Schüler in den Unterricht. Die Austauschpartner lernten auch schon ein Stück Viernheim kennen, bei einer kleinen Stadtrallye spazierten sie durch die Innenstadt. Das lange Pfingstwochenende verbringen die Schüler, die im neunten Schuljahr sind und im dritten Jahr Deutsch lernen, bei ihren Viernheimer Gastfamilien. In der kommenden Woche stehen ein Ausflug nach Heidelberg auf dem Programm und der Besuch im Technikmuseum in Speyer, was die betreuenden AMS-Lehrer Andrea Bächle, Sarah Müller und Steffen Lasch vorbereitet haben. Am Donnerstag verabschieden sich die Gäste dann schon wieder und fliegen zurück auf die Insel.