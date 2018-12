Stadtverordnete entscheiden

Viernheim.Die letzte Stadtverordnetenversammlung für dieses Jahr beginnt am Dienstag, 18. Dezember, bereits um 17 Uhr im Viernheimer Ratssaal. Die Lokalpolitiker haben sich ein strammes Programm vorgenommen: Neben den Beratungen zum Haushalt stehen noch sechs weitere Punkte auf der Tagesordnung. Eine Berichterstattung über das Forum der Senioren ist genauso vorgesehen wie über den Stadtbetrieb Viernheim – es geht jeweils um die Jahresabschlüsse für 2017 und den Wirtschaftsplan für 2019. Der Bebauungsplan für das Neubaugebiet „Bannholzgraben II“ wird nach dem Bauausschuss (wir berichteten ausführlich) auch die Stadtverordnetenversammlung beschäftigen. Die Planungen zum Mobilitätskonzept, das in einen „Nahverkehrs-Check“ umgewandelt werden könnte, ist der letzte Tagesordnungspunkt vor der Anfrage der Grünen zum Hubertusplatz. Die Mitglieder der Umweltpartei streben eine städtebauliche und ökologische Aufwertung an. bur

