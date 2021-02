Städtischer Haushalt genehmigt

Viernheim.. Bis in den März oder April hinein musste die Stadt Viernheim in den vergangenen Jahren auf die Genehmigung ihres Haushaltsplanes durch die Aufsichtsbehörde warten. In diesem Jahr ist der Bescheid bereits jetzt im Rathaus eingetroffen, wie die städtische Presse- und Informationsstelle mitteilt. „Die Zuständigkeit ist mit der Entlassung aus dem Schutzschirm vom Regierungspräsidium Darmstadt wieder zum Landrat des Kreises Bergstraße zurückgekehrt. Das ist ein Grund für die frühe Entscheidung“, sagt Bürgermeister Matthias Baaß.

Die schnelle Genehmigung erklärt der Finanzdezernent aber auch damit, dass die Stadt Viernheim die Unterlagen früh einreichen konnte. „Damit lagen wir auf dem Stapel ganz oben“, erklärt Baaß. Während die Viernheimer Stadtverordnetenversammlung den Etatentwurf bereits am 10. Dezember verabschiedet hatte, würden andere Kommunen ihre Haushalte erst jetzt beschließen.

Genehmigt wurden nach Angaben der Verwaltung auch die Wirtschaftspläne der beiden städtischen Eigenbetriebe Forum der Senioren und Stadtbetrieb. Die Genehmigungsbehörde stellt laut der Mitteilung fest, „dass der Haushalt für das Jahr 2021 trotz der zu erwartenden Einbußen bei den Einnahmen aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie einen leichten Überschuss ausweist“. Bürgermeister und Kämmereiamt hatten bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 vorsorglich im Umfang von 2,5 Millionen Euro geringere Steuereinnahmen im Vergleich zu den Planzahlen im Jahr 2020 berücksichtigt.

Investitionen freigegeben

Mit der Genehmigung des Etats seien „zahlreiche Investitionsmaßnahmen der Stadt Viernheim haushaltsrechtlich freigegeben“, betont die Stadt. Dazu zählen die Erschließungsarbeiten im Gebiet Bannholzgraben II, die Arbeiten zum Bau eines Verkehrskreisels im Bereich der Wiesenwegbrücke, die Umbauarbeiten im Tivolipark und diverse Vorhaben im Bereich des Familiensportparks West. Dazu zähle die Erweiterung des Bikeparks und der Zuschuss an die Sportgemeinschaft für einen Winterrasen.

Mit Blick auf mögliche Kreditfinanzierungen in den Folgejahren hat die Kommunalaufsicht nach Angaben der Stadtverwaltung festgestellt: Es bestehe das Risiko, dass Tilgungsleistungen nicht erwirtschaftet werden könnten. Der Ausgleich des Haushalts sei aber immer sicherzustellen. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 12.02.2021