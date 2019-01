Stärke des Hinspiels vermisst

Viernheim.Was die Viernheimer Handballerinnen beim Auswärtsspiel in Brühl boten, hatte wenig mit den Auftritten aus dem vergangenen Jahr gemeinsam. Sie unterlagen deutlich mit 23:32.

Nach der fünfwöchigen Spielpause wussten die TSV-Amicitia-Damen nicht so recht, wo sie stehen und ob es gelingen konnte, die gute Form ins neue Jahr zu retten. Mit Sarah Bäcker, Anna Elfner, Lara Günther und Jennifer Mieley fielen gleich vier Akteurinnen aus, zudem konnte die angeschlagene Franziska Matthias nur bedingt eingesetzt werden. Die Voraussetzungen waren also nicht gut, dennoch verkauften sich die Viernheimerinnen weit unter Wert.

Die Gastgeberinnen waren motiviert dem Tabellenführer auch im Rückspiel ein Bein zu stellen. Aufgrund der mangelnden Chancenverwertung der Brühlerinnen waren es allerdings zunächst die Viernheimerinnen, die durch Tore von Julia Fischer, Steffi Dietrich und Lisa Stein auf 4:1 davonzogen. Der TV Brühl agierte in einer sehr offensiven Abwehr und zog konsequent das Tempospiel auf, was dann zu einfachen Toren führte. In der 16. Spielminute waren die Gastgeberinnen beim 4:5 auf Tuchfühlung, da Viernheim die offensive Deckungsweise gar nicht schmeckte. Doch mehr als den Ausgleich zum 7:7 ließen die Südhessinnen, in der ersten Halbzeit nicht zu. Weil das Viernheimer Angriffsspiel zu statisch und mit technischen Fehlern behaftet war, nahm der TSV Amicitia nur eine Zwei-Tore-Führung (10:12) mit in die Pause.

Gut drei Spielminuten nach Wiederanpfiff hatten die Gastgeberinnen den Spielstand egalisiert und gingen kurz darauf sogar in Führung. Mit einem 5:2-Lauf erhöhte Brühl auf 17:14. Diesem Rückstand liefen die Viernheimerinnen die gesamte restliche Spielzeit hinterher. Beim 22:20 gut sieben Spielminuten vor Schluss schien das Spiel noch zu drehen zu sein. Doch anstatt gegen die drohende Niederlage anzukämpfen, konnten sich die Südhessinnen nicht auf Kampfgeist und Siegeswillen besinnen, die sie in der Hinrunde so stark machten. Sie ergaben sich ihrem Schicksal und ließen die Gastgeberinnen das Ergebnis auf 32:23 in die Höhe schrauben.

TSV Amicitia: Vanessa Reinhard, Beatrice Leuthner, Elisa Leusmann (4), Steffi Dietrich (9/6), Julia Fischer (3), Lisa Stein (2), Luisa Hoffmann, Vivienne König (2), Franziska Matthias, Lena Schaal, Tamara Mohr (3) und Celine Schütz. su

