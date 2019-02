Staffel kämpft sich zurück

Viernheim.Im Glaspalast von Sindelfingen werden am kommenden Wochenende die deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften der Jugend U 20 ausgetragen. Unter den Teilnehmern befinden sich auch vier Starterinnen des TSV Amicitia Viernheim.

Lilly Breunig, Chantal Schramm, Kira Hambücher und Emilie Meier greifen am Samstagnachmittag in das Wettkampfgeschehen ein. Mit der 4x200-Meter-Staffel wollen die hessischen Meisterinnen an ihre Zeit aus dem Dezember anknüpfen. In Ludwigshafen unterboten sie überraschend früh in 1:45,54 Minute die Norm für die deutschen Meisterschaften. Schramm, Breunig und Meier gehören eigentlich noch der Altersklasse U18 an und müssen somit gegen teilweise zwei Jahre ältere Athletinnen laufen.

Nach einigen Krankheits- und Verletzungsproblemen haben sich die Viernheimerinnen in den vergangenen Wochen wieder zurückgekämpft. Die Chance einer Qualifikation für die Finals der besten acht Staffeln ist als 22. der Meldeliste dennoch gering. „Aber bei Staffeln kann immer viel passieren“, weiß Günter Schramm. Dem Jugendtrainer ist jedoch vor allem eines wichtig: „Die vier sollen Erfahrung auf nationaler Ebene sammeln. Im Sommer können sie dann voll angreifen.“

Vorläufe über 60 Meter

Bereits am Samstagvormittag startet Emilie Meier in den Vorläufen über 60 Meter. Die Sprinterin ist aufgrund ihrer guten Leistungen im vergangenen Sommer startberechtigt. In der laufenden Hallensaison lief sie zuletzt wieder Zeiten unter acht Sekunden. Um die Halbfinals der besten 40 zu erreichen, muss die hessische Vizemeisterin der U18-Jugend über 100 Meter ihre Bestmarke angreifen. Im vergangenen Jahr lief die 16-Jährige die 60 Meter in 7,76 Sekunden. Damit wäre sie auf Platz 33 der Meldeliste.

Wie in der Staffel soll Emilie Meier auch über die kurze Sprintstrecke Wettkampferfahrung bei deutschen Meisterschaften sammeln und sich an die Abläufe der höheren Meisterschaften gewöhnen. Im Juli kann sie sich in Ulm wieder mit den nationalen Konkurrentinnen der eigenen Altersklasse messen. cm

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.02.2019