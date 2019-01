Staffel sprintet zum Landestitel

Viernheim.Bei den hessischen Hallenmeisterschaften der Jugend U18 und der Aktiven wurden auch die 4x200-Meter-Staffeln der Jugend U20 ausgetragen. Die U20-Sprinterinnen des TSV Amicitia sicherten sich in Frankfurt in einem spannenden Rennen den Sieg. Das U18-Quartett lief zu Bronze.

Zunächst starteten die Viernheimerinnen über 60 Meter der Jugend U18. Emilie Meier, Chantal Schramm und Sila Sönmezcicek wollten ihre Zeiten aus der Vorwoche verbessern. Für alle war das Erreichen der Zwischenläufe der besten 24 Teams Pflicht. Emilie Meier hoffte auch auf eine Teilnahme am Finale. Ihren Vorlauf gewann die 16-Jährige in 8,08 Sekunden und qualifizierte sich damit direkt für die nächste Runde. Nach einer krankheitsbedingten Trainingspause kann Meier zurzeit aber nicht an ihre Leistungen aus dem Vorjahr anknüpfen, in dem sie regelmäßig Zeiten deutlich unter acht Sekunden lief. Auch Sönmezcicek und Schramm konnten sich in 8,20 und 8,21 Sekunden über die Zeit für die Zwischenrunde qualifizieren.

Meier lief in der zweiten Runde 8,09 Sekunden, Schramm 8,29 Sekunden und Sönmezcicek 8,25 Sekunden. Für den Endlauf reichten 7,96 Sekunden. Obwohl alle das Mindestziel Zwischenlauf erreicht haben, waren die Viernheimerinnen mit ihren Leistungen nicht zufrieden. Sie wollten deutlich schnellere Zeiten laufen. Die Enttäuschung galt es schnell abzuhaken, denn Meier und Schramm starteten am Nachmittag zusammen mit Lilly Breunig und Kira Hambücher in der 4x200-Meter-Staffel der Jugend U20. Als Zweite der Meldeliste wollte sich das Team einen Podestplatz sichern.

Spannendes Duell mit Favoriten

Im ersten der zwei Zeitläufe stellte das Quartett der LAV Kassel in 1:47,70 Sekunden die Bestzeit auf. Für die Viernheimerinnen hieß es nun, diese Zeit zu unterbieten und die favorisierte Staffel der LG OVAG Friedberg-Fauerbach anzugreifen. Das Duell entschied sich erst in der Schlusskurve. Emilie Meier konnte an Chiara Neeb vorbeigehen und überquerte nach 1:46,21 Minute die Ziellinie. Damit holten sich die Viernheimerinnen den Landestitel.

Am zweiten Wettkampftag stand noch die 4x200-Meter-Staffel der U18 aus. Lilly Breunig und Chantal Schramm liefen wie am Vortag an Position eins und zwei. Als dritte Viernheimerin übernahm Sila Sönmezcicek den Staffelstab. Auf der letzten Runde sollte dann Emilie Meier erneut ihre Stärken ausspielen. Als Fünfte der Meldeliste waren in der U18 die Chancen auf einen Podestplatz deutlich geringer. Dennoch ersprintete die Staffel in 1:46,92 Minute den Bronze-Rang hinter den Staffeln der LG Eintracht Frankfurt (1:41,59 Minute) und der LG OVAG Friedberg-Fauerbach.

Langstreckenläuferin Annika Leineweber lief die 3000 Meter in der Jugend U18. Als Dritte der Meldeliste wollte auch sie eine Medaille mit nach Hause nehmen. In 11:07,40 Minuten blieb sie jedoch über 20 Sekunden hinter ihrer Bestzeit. Der fünfte Platz war dennoch ein guter Einstieg in die Hallensaison für die 15-Jährige. Der nächste Höhepunkt der Hallensaison der Nachwuchsleichtathletinnen steht Anfang Februar mit den süddeutschen Meisterschaften an. cm

© Südhessen Morgen, Freitag, 25.01.2019