Staffeleien für Kinder

Viernheim.Große Freude in der Kindertagesstätte Kapellenberg: Der Drogeriemarkt DM stellte einen Teil einer Tageseinnahme für den Bereich Soziales, Bildung oder Kultur zur Verfügung. Die Betreuungseinrichtung erhielt 672,78 Euro, die Marktleiter Christian Schindler nun in Form eines Spendenschecks überreichte.

„Wir werden die Spende für unser Kreativprojekt nutzen. Schöpferische Potenziale der Kinder zu fördern sowie ästhetische Basiserfahrungen anzuregen, ist eines von vielen Bildungszielen in unserer Einrichtung“, erklärte Kita-Leiterin Myriam Keller. Die Spende ermögliche es den Kindern, neue Erfahrungen zu sammeln. „Wir werden Materialien und Staffeleien anschaffen, um die Kinder in diesen Bereichen zu fördern“, so Keller. Geleitet wird das Kreativprojekt von Julia Berbner und Lisa Brückner. Als Dankeschön erhielt Marktleiter Schindler ein Kunstwerk der Kinder. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 21.11.2020