Stammtisch für Kirchenmusik

Vernheim.Der Förderverein Evangelische Kirchenmusik Viernheim möchte allen an der Kirchenmusik Interessierten mit dem Stammtisch ein Forum zum zwanglosen Austausch bieten. Ein Stammtisch ist keine trockene Angelegenheit – auch für Getränke wird gesorgt sein, versprechen die Organisatoren. Am morgigen Dienstag, 9. Oktober, werden Hildburg und Dr. Reinhart Baehr um 19 Uhr im Bonhoeffer-Saal der Auferstehungskirche den dritten Stammtisch des Jahres gestalten. In Vorbereitung einer Konzertfahrt des Fördervereins am Sonntag, 14. Oktober, ins Festspielhaus in Baden-Baden geben sie eine Einführung zu Tolstois „Anna Karenina“.

Der Förderverein wurde 2002 ins Leben gerufen, den Stammtisch gibt es seit Juni vergangenen Jahres. Infos gibt es im Pfarrbüro der Auferstehungskirche unter der Telefonnummer 06204/29 99. red/bur

© Südhessen Morgen, Montag, 08.10.2018