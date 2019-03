Starke Teams messen sich

Viernheim.. Fußball-Kreisligist TSV Amicitia hat am vergangenen Wochenende seine Erfolgsserie fortgesetzt und ist mittlerweile seit elf Spieltagen ungeschlagen, dazu kam der Sieg im Pokal-Halbfinale gegen den VfR Mannheim 2. Die imposante Serie könnte aber am morgigen Sonntag (15 Uhr) reißen, denn die Blau-Grünen stehen in der Partie beim souveränen Tabellenführer FK Srbija Mannheim vor einer wahren Herkulesaufgabe.

Die Serben holten unter Trainer Kristian Sprecakovic bisher 13 Siege, spielten vier Mal Unentschieden und gingen erst zwei Mal als Verlierer vom Platz. Sie führen die Kreisliga mit 43 Punkten an, haben sieben Zähler Vorsprung auf den Tabellenzweiten TSG Lützelsachsen. Das Team kann somit schon einmal den Meisterschaftssekt kalt stellen.

Viele Treffer erzielt

Bis jetzt wurden stolze 63 Treffer erzielt, aber auch schon 31 Gegentore kassiert. Torjäger Luka Stanicic, der früher auch im Trikot der Viernheimer aktiv war, hat insgesamt schon 20 Mal getroffen, genau so oft wie sein Sturmpartner Anton Markovic. Die Stärke der Mannheimer ist also zweifellos die Offensive. Da kommt auf die zuletzt sattelfeste Viernheimer Deckung ein hartes Stück Arbeit zu. In dieser Partie treffen die beiden besten Kreisliga-Teams der vergangenen Monate aufeinander, es ist also ein echtes Spitzenspiel zu erwarten.

Uwe Beck, Trainer des TSV Amicitia, kann allerdings immer noch nicht auf seinen kompletten Spielerkader zurückgreifen. „Es fehlen immer wieder vier oder fünf Jungs, die uns sicher weiterhelfen würden“, beklagt der Übungsleiter das Verletzungspech. Immerhin ist mit Milos Ignjic nach mehreren Monaten ein Abwehrspieler zurückgekehrt, der sich schnell einen Stammplatz gesichert hat. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Tim Schörghofer.

Das Hinspiel verloren die Südhessen im heimischen Waldstadion verdient und deutlich mit 1:4, zuletzt konnten sich die Blau-Grünen aber bis auf Platz fünf in der Tabelle nach oben spielen. Der Tabellenführer trägt seine Heimspiele auf dem Kunstrasenplatz der MTG Mannheim im Pfeifferswörth aus. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 30.03.2019