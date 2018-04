Anzeige

Laufbereitschaft und Einsatz

Die Viernheimer Spielerinnen wussten also um die Wichtigkeit der Partie, von Beginn an überzeugten sie mit Laufbereitschaft und Einsatzwillen. Die Gäste agierten zunächst nur mit langen Bällen auf der Abwehr heraus, die aber allesamt von der aufmerksamen TSV-Amicitia-Hintermannschaft abgefangen wurden. Die Führung fiel dann aber nach einer Standardsituation.

Den Freistoß schoss Denise Stricklan scharf vors Sindelfinger Gehäuse, wo VfL-Spielerin Sara Müller den Ball ins eigene Netz abfälschte (27.). Mit der 1:0-Führung für Viernheim ging es in die Pause. Zur zweiten Halbzeit stellten beide Teams taktisch um: Die Gäste versuchten, die Flügel zu verstärken, Viernheim stand jetzt mit einer Doppelsechs etwas tiefer als in der ersten Hälfte. Zudem wechselte TSV-Amicitia-Trainer Patrick Kloskalla kurz nach der Pause einen Neuzugang ein: Rabea Ronellenfitsch, von der Jugend von Eintracht Frankfurt gekommen, sorgte in der Offensive für Akzente. Sindelfingen hatte aber zunächst mehr Spielanteile und erste große Chancen.

Während die Gäste ihre Möglichkeiten nicht nutzen konnten, lief es auf der Gegenseite besser. Denise Stricklan schickte Alexandra Kuhn auf die Reise, und ihr Linksschuss trudelte platziert an der Torhüterin vorbei ins lange Eck (68.). Sindelfingen, ja auch noch nicht ohne Abstiegssorgen, agierte nun immer noch druckvoller, die Viernheimerinnen mussten in den Zweikämpfen dagegen halten.

Sie versuchten aber auch weiterhin, offensiv zu spielen und belohnten sich in der 83. Minute. Annika Weidner passte steil auf Kuhn, die mit einem schönen Heber die Gästekeeperin zum 3:0 überwand.

Das sehenswerteste Tor erzielte anschließend aber der VfL Sindelfingen – drei Minuten später schlug der gewaltige Distanzschuss von Lena Tarmann zum 3:1 im TSV-Amicitia-Winkel ein.

Den Schlusspunkt setzte der Schiedsrichter, der der Doppeltorschützin Kuhn, die zuvor gelb nach einem Foulspiel gesehen hatte, wegen Nichteinhalten des Abstands beim Einwurf die Ampelkarte zeigte.

Das trübte aber nur ein wenig die Freude über den so wichtigen Heimsieg, dem die Fußballerinnen des TSV Amicitia jetzt noch weitere Punkte folgen lassen müssen.

TSV Amicitia: Kim Stricklan; Pauline Kloskalla, Annika Sonn, Denise Stricklan (82. Manuela König), Natasa Troumpouki, Annika Weidner, Katharina Jüllich (52. Rabea Ronellenfitsch), Alexandra Kuhn, Theresa Ritz, Luisa Wüst (85. Mara Jost), Laura Schell (75. Luisa Weber). su

