Viernheim.Kraichgau, Düsseldorf, Münster, Tübingen und Rügen sind die Austragungsorte der Wettkämpfe in der 1. Triathlon-Bundesliga. Am heutigen Samstag startet die Saison 2018, zum fünften Mal sind die Damen des TSV Amicitia in Deutschlands Top-Liga am Start. Zusammen mit den Viernheimerinnen kämpfen 13 weitere Vereine um die deutsche Meisterschaft. Wobei der TSV Amicitia sicher nicht um den Titel schwimmen, fahren und laufen wird.

„Unser klares Ziel sind wieder die Top Ten“, gibt der sportliche Leiter Peter Grüber vor. „Vielleicht gelingt es uns, dass eine unserer Athletinnen in der Einzelwertung weit vorne zu finden ist“, würde er sich auch über individuelle Erfolge freuen. Der TSV Amicitia vertraut im fünften Bundesliga-Jahr vor allem den Athletinnen der Vorsaison. Sharon Antoni, Caroline Fey, Delphine Halberstadt, Kathrin Halter, Jana Hess, Simone Hofmann und Franziska Schildhauer gehören zu den etablierten Bundesliga-Starterinnen.

Nina Heidemann und Emma Graf durften im vergangenen Jahr schon Bundesliga-Luft schnuppern. Zwei junge Triathletinnen sind neu in das Team gekommen. Ursula Trützschler kommt vom LBS Team TV Mengen, das sich aus der Liga zurückgezogen hat. Die 21-jährige Studentin aus Biberach ist eine starke Schwimmerin und gehört dem U23-Landeskader des BWTV an. Aus dem Landeskader der Saarländischen Triathlon Union (STU) stößt die 17-jährige Sophie Theobald zu den Viernheimerinnen. Eigengewächs Kim Heidemann sammelt als Perspektiv-Starterin vor allem Wettkampf-Erfahrung in der 1. Hessenliga.