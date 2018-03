Anzeige

Viernheim.Die Fußballfrauen des TSV Amicitia starten in die Rückrunde – und haben sich für die zweite Halbserie in der Oberliga einiges vorgenommen. Der aktuell letzte Tabellenplatz soll so schnell wie möglich verlassen und die Punkte zum Klassenerhalt eingefahren werden. Noch ist alles drin für die Mannschaft von Patrick Kloskalla und Markus Rohr, die ambitioniert in den zweiten Saisonteil starten.

Am morgigen Sonntag um 14 Uhr kommt ein Team an die Lorscher Straße, das ebenfalls in der unteren Tabellenhälfte positioniert ist. Der FV Bellenberg befindet sich auf Rang neun: sechs Punkte vor den Viernheimerinnen. Mit einem Heimerfolg zum Auftakt wäre zumindest schon der Anschluss ans rettende Ufer geschafft. Beim TSV Amicitia Viernheim wird es darauf ankommen, wie das Team aus der Winterpause kommt.

In der Hallensaison konnten die Viernheimerinnen zwar einen großen Erfolg feiern: Bei der badischen Futsalmeisterschaft wurden sie Zweiter. Krankheits- und wetterbedingt lief die Vorbereitung im Freien aber gar nicht optimal. Das Freundschaftsspiel bei der SG Heidelberg-Kirchheim konnten sie mit 4:0 gewinnen, die letzten Tests in Rüsselsheim und Waghäusel verlor das dezimierte Team jeweils mit 0:2. Wenn morgen alle Spielerinnen wieder fit und einsatzfähig sind, könnten die Fußballerinnen vielleicht die Wende einleiten.