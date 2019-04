Startschuss mit drei Sorten Bier

Viernheim.Das lange Warten hat ein Ende. Seit Samstag hat die Stadt Viernheim wieder ihr eigenes Bier. Hannes-Bräu bietet jetzt offiziell drei Sorten selbst gebrauten Gerstensaft an. Dem Kenner, aber auch allen anderen Interessenten, stehen die Varianten „Buuh“, „Meehdsche“ oder ein „Vernemmer Hell“ zur Auswahl. Was sich dahinter verbirgt, erfuhren die Gäste bei einer Bierverkostung in der Probierstube der Brauerei in der Einsteinstraße.

Uwe Kleinhans (53) und Sohnemann David (30) haben in den vergangenen Monaten fleißig an den Rezepturen getüftelt, nachdem man in einer ehemaligen Autowerkstatt eine Brauanlage der Marke Polsinelli Junior Extra mit 500 Liter Produktionsvolumen installiert hatte. Nebenbei musste noch der Papierkrieg bewältigt werden, denn es galt im Vorfeld jede Menge Genehmigungen einzuholen und behördliche Auflagen zu erfüllen.

„Bier uhne Ferz“ lautete das Motto. Für den richtigen Genuss verwendet man nur die besten und ausschließlich naturbelassene Zutaten, die aus der Region bezogen werden. Bei der Zusammensetzung wird auf einen ausgewogenen, vollmundigen Körper und eine frische Note geachtet. Alle Biere zeichnen sich durch einen spritzigen Charakter aus, sind unbehandelt und ungefiltert.

Geschmack durch Aromahopfen

Dem verwendeten Wasser, beim Hannes-Bräu „guude Vernemmer Rohrperle“ genannt, wird in einem speziellen Verfahren für einen samtig weichen Biergenuss das Kalk entzogen, es wird also enthärtet. Die für den menschlichen Körper kostbaren Mineralsalze bleiben bei diesem Prozess erhalten. Hier profitiert man von der Erfahrung von Kleinhans-Grossküchen. „Unsere Malze beziehen wir über Kling-Malz in Schriesheim. Der Hopfen kommt aus der Hollertau. Für das Brauen unserer Biere verwenden wir auch spezielle Aromahopfen, die dem Getränk Noten von Zitrus, Mango oder Melone verleihen. Zum vergären und reifen unserer Biere nutzen wir ausschließlich frische Hefekulturen“, verrät Uwe Kleinhans etwas über die Herkunft der Ingredienzen.

Das Bier „Vernemmer Meehdsche“, das in brünetter Farbe daher kommt, wird beschrieben mit einer Karamellnote und Schokonote, frischem Hopfengeschmack und zugleich fruchtig. Das Bier „Vernemmer Buuh“ ist dunkelblond bis bernsteinfarbig, mild und süffig. Das „Vernemmer Hell“ ist ein Kellerpils, klassisch gehopft, fruchtig frisch und süffig mild.

Fünf-Liter-Fass im Angebot

„Mir schmeckt das Vernemmer Meehdsche sehr gut, das ist nicht ganz so herb wie die beiden anderen Sorten“, hat sich Elke Faber bei der kleinen Bierprobe festgelegt. Dieter Bauer hat dagegen einen etwas anderen Geschmack und sich für das Kellerpils „Vernemmer Hell“ entschieden. Auch zahlreiche andere Gäste nutzten die Gelegenheit, die drei Biere einem persönlichen Test zu unterziehen. Hinterher gingen dann auch schon die ersten Partyfässchen (fünf Liter) über den Tresen. Das ist übrigens die derzeit einzige Möglichkeit den Gerstensaft mit nach Hause zu nehmen. „Wir werden aber auch bald Flaschenbier anbieten“, berichtet Uwe Kleinhans. Die originell eingerichtete Probierstube hat zunächst an jedem ersten Samstag im Monat nachmittags bis in den Abend hinein geöffnet.

Bald am Schankwagen

In dieser Zeit bietet sich die Gelegenheit, Viernheimer Bier zu trinken oder sich für ein Grillfest oder eine Party mit Fassbier einzudecken. In der Viernheimer Gastronomie gibt es derzeit noch keine Möglichkeit sich Gerstensaft der Hannes-Bräu zu bestellen. Das soll sich im Verlauf des Jahres ändern.

Im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags am 19. Mai wird in der Viernheimer Innenstadt erstmals das Viernheimer Bier an einem Schankwagen angeboten werden. So können Interessierte vor Ort das ein oder andere Glas genießen. Uwe Kleinhans ist im Übrigen gelernter Koch, das hilft natürlich auch beim Brauen. Hinzu kommt das Fachwissen zu den Anlagen, das er als Experte für Großküchen mitbringt. Sohn David ist Biologe und kennt sich mit dem Gärprozess aus. Auch berät ein befreundeter Braumeister die beiden. Das Konzept scheint aufzugehen, den Viernheimern schmeckt’s.

© Südhessen Morgen, Montag, 29.04.2019