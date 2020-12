Viernheim.Unter dem Titel „Waldweihnacht“ bietet die evangelische Auferstehungsgemeinde am Freitag, 18. Dezember, zwischen 16 und 18 Uhr, einen Stationenweg für Familien und andere Interessierte an. Dabei arbeitet die Viernheimer Gemeinde laut einer Pressemitteilung mit dem evangelischen Dekanat Bergstraße zusammen.

Die erste Station ist am Waldkreuz am Glockenbuckel in der Nähe des Familiensportparks West. An drei weiteren darauf folgenden Stationen soll es Gelegenheit „zum kreativen Mitmachen auf Abstand“ geben. Der Weg kann nach Angaben der Gemeinde sicher und ohne Ansammlung abgelaufen werden. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. red

