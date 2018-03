Anzeige

Vor 60 Jahren traten Werner Schneider, Bruno Berbner, Arthur Lutz und Helmut Benz der Sänger-Einheit bei. Auf 65 Jahre Mitgliedschaft kommt Erich Thomas. Und zwei Herren können auf stolze 75 Jahre Mitgliedschaft blicken: „Es ist ein Menschenleben, das sie bei der Sänger-Einheit verbracht haben“, bedankt sich Vorstandsmitglied Wolfgang Haas bei Helmut Kühlwein und Karl-Wilhelm Winkler. Der Einheit-Vorstand ehrt im Anschluss auch die hundertprozentigen Singstundenbesucher. Im Jahr 2017 haben Hans-Werner Zöller (zum 17. Mal) und Hartwig Gernoth (2.) keinen einzigen Termin verpasst und bekamen einen Weinrömer als kleine Anerkennung.

Vorbildliches Engagement

Für engagierten Singstundenbesuch wurde Rainer Brechtel, Klaus Haas, Albert Hanf, Karl Kempf, Albert Reinhardt, Ottmar Sax, Karl-Heinz Schneider, Hans-Werner Träger und Ludwig Zöller ein kleineres Weinglas überreicht.

Im Geschäftsbericht erinnert Wolfgang Haas, der den erkrankten Vorstandssprecher Rainer Brechtel entschuldigt, an die Termine, an die Veranstaltungen, die gesanglichen Darbietungen im Jahr 2017. Zu den Auftritten bei Brudervereinen in Viernheim und den befreundeten Vereinen der Metropolregion Rhein-Neckar kam die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes zum 145-jährigen Bestehen des Vereins und ein Adventssingen in der Auferstehungskirche.

Die geselligen Veranstaltungen waren vor allem der Tanz in den Mai und das Sommerfest. Mit 294 Mitgliedern schloss die Sänger-Einheit das Jahr ab.

Zum Ende der Versammlung hat Wolfgang Haas noch eine Überraschung: Die langjährigen Vorstandsmitglieder Klaus Haas und Ludwig Zöller werden in den Ehrenvorstand berufen. „Wir müssen sie nicht wählen und auch nicht darüber abstimmen, die Ernennung ist vom Vorstand beschlossen“, gratuliert er seinen Vorstandskollegen.

Termine:

30. April: Tanz in den Mai, gemeinsam mit Kerweverein und den Großen Drei auf dem Gelände der Sänger-Einheit.

9./10. Juni: Beteiligung am Viernheimer Stadtfest.

16. Juni: Teilnahme am Wertungssingen beim hessischen Chorfestival in Bad Schwalbach.

22. Juli: Sommerfest auf dem Gelände der Sänger-Einheit.

