Staubsauger erbeutet

Viernheim.Beim Einbruch in die Lagerhalle einer Firma in der Industriestraße haben Unbekannte zwischen Montagmorgen und Dienstagvormittag unter anderem Werkzeuge erbeutet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verschafften sich die Täter ersten Erkenntnissen zufolge durch Gewalt Zugang zu dem Gebäude. Neben einem Trockenschleifer erbeuteten sie einen Staubsauger. Die Täter flüchteten unerkannt. Der Schaden wird laut Polizei insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Beamten bitten Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Viernheim zu melden. Diese ist unter der Telefonnummer 06204/93 770 zu melden. pol

