„Steffi und Viernheim, das passt“

Viernheim.Viel Neues gibt es in der kommenden Saison in der Handball-Abteilung des TSV Amicitia Viernheim: Sowohl die Badenliga- Männer als auch die Frauen werden mit einem neuen Trainer in die Runde starten und im Kader wird es ebenfalls einige Änderungen geben. Während der Trainerwechsel bei den Männern von Frank Herbert zu Christian Müller bereits länger bekannt ist (wir haben berichtet), wurden nun auch bei den Handballerinnen die Weichen gestellt. Matthias Kolander wird seine Zelte in Viernheim abbrechen und für ihn wird Steffi Dietrich das Ruder übernehmen.

Stefanie „Steffi“ Dietrich – besser bekannt noch unter ihrem Mädchennamen Osada – wird damit nahtlos von der Spielerin zur Trainerin. „Sie ist die Idealbesetzung“, ist TSV-Amicitia-Abteilungsleiter Ralf Schaal überzeugt. „Sie wird sich erstmal voll und ganz auf den Trainerposten konzentrieren und ist nicht mehr als Spielerin eingeplant“, erklärt Schaal.

In die Aufstellung des zukünftigen Kaders ist Steffi Dietrich natürlich schon eingebunden. „Sie ist in der Region bestens vernetzt, kennt viele Spielerinnen und weiß am besten, wer zu uns passt“, so der Abteilungsleiter, der froh ist, diese interne Lösung präsentieren zu können. „Das passt einfach. Steffi und der Viernheimer Handball sind kaum zu trennen.“

Der bisherige Coach Matthias Kolander ist ebenfalls überzeugt, dass die Mannschaft zukünftig bei Steffi Dietrich in sehr guten Händen sein wird. Er selbst hatte den Verein unterrichtet, dass er sein Engagement nach dieser Runde nicht fortsetzen wird: „Ich bin seit Dezember 2017 hier und will mich einfach weiter entwickeln. Dazu sehe ich hier auch aufgrund des fehlenden Unterbaus nicht die Möglichkeiten. Natürlich ist Viernheim gut aufgestellt, aber ich suche eine neue Herausforderung“, erklärt der engagierte Coach.

Einen neuen Verein, „der zu den besten Adressen im badischen Raum gehört“, habe er schon, möchte diesen aber noch nicht nennen. „Ich bleibe im Frauenbereich“, verrät er. Der 39-jährige Kolander trainierte vor seiner Zeit in Viernheim die A-Jugend des TV Friedrichsfeld und hat mit dem TSV Amicitia in dieser Runde noch einiges vor: „Wir sind Zweiter und es wäre kaum verständlich, wenn ich jetzt sagen würde, wir wollen Vierter werden.“

Ein Punkt Rückstand auf Platz eins

Angesichts von nur einem Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Oftersheim/Schwetzingen scheint tatsächlich noch der ganz große Wurf möglich, auch wenn der Trainer etwas auf die Bremse tritt: „Wir haben jetzt am vergangenen Wochenende gegen Rintheim mit 37:39 verloren und das zeigt, dass wir bei allem sportlichen Ehrgeiz sicherlich nicht der Top-Favorit ist. Wir wollen so gut wie möglich abschneiden, zu was es am Ende reicht, wird sich zeigen.“

Dass es am vorletzten Spieltag, am 13. April, zu einem „Endspiel“ um die Meisterschaft kommt, wenn Oftersheim in nach Viernheim kommt, das glaubt Kolander nicht: „Bis dahin warten auf beide Mannschaften noch schwere Partien.“ Dabei dürfte auch der scheidende Coach ganz genau wissen, dass der Konkurrent auf dem Papier das schwere Restprogramm hat. „Wir lassen uns die Favoritenrolle nicht aufdrücken“, bleibt er bei seiner eher defensiven Haltung.

