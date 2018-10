„Steht allen Bürgern offen“

Viernheim.„Es heißt zwar Katholisches Sozialzentrum, weil die Kirche der Träger ist. Aber es ist eine Einrichtung, die allen Viernheimer Bürgern offen steht, egal welcher Konfession oder Nationalität.“ Herbert Kohl stellt das Sozialzentrum mit seinen unterschiedlichen Angeboten und Einrichtungen einem prominenten Besucher vor: Kevin Kühnert, Bundesvorsitzender der Jusos, ist in der Woche vor den Landtagswahlen zu Gast an der Bergstraße.

Marius Schmidt hat seinen sozialdemokratischen Kollegen in seinen Wahlkreis eingeladen und startet mit der Tour im Sozialzentrum. „Es war eine heruntergekommene Lagerhalle“ erläutert Herbert Kohl die Anfänge, als die Halle nach und nach zu dem heutigen Zentrum ausgebaut wurde. Dabei konnte und kann sich die Gemeinde St. Hildegard-St. Michael als Träger auf eine breite Unterstützung verlassen. „Die Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in Viernheim sind sehr gut vernetzt“, nennt Kohl einen wichtigen Faktor für das Sozialzentrum.

Er zeigt den Gästen den Bereich von „Jacke wie Hose“, wo die Kinderkleidung gerade von Sommer- auf Wintersortiment umgeschichtet wurde. Der Kleiderladen der AWO erhält einen Anbau, weil die Kleidung gelagert werden muss. Die Politiker stoppen in der Vesperstube, schauen sich im Waschcenter um und gehen durch die Räume von „Makerspace“ mit Computer-, Fahrrad- und Holzwerkstatt. Im „Laden mit Herz“ kommen Kühnert, Schmidt und Kohl über Integrationsarbeit ins Gespräch, was schon gut läuft – und was man auf kommunaler, auf Kreis-, Landes- und Bundesebene besser machen könnte.

Besonders interessiert ist Kevin Kühnert am Viernheimer Tafel-Laden und seiner Arbeit. „Es ist ja eigentlich absurd, dass Menschen, die nicht mit staatlicher Unterstützung über die Runde kommen, dann von der Kommune die Berechtigung zum Tafel-Besuch erhalten“, meint der Juso-Vorsitzende. Zwischen 150 und 200 Kunden hat die Tafel an ihren Ausgabetagen. Der Kundenstamm ist unterschiedlich – vom Vollzeitarbeiter, der trotzdem von Leistungen des Jobcenters abhängig ist, über Familien bis hin zu immer mehr älteren Menschen.

„Da muss die Politik helfen, wenn die Rente nicht zum Leben reicht“, gibt Anne Zingl von der Tafel mit auf den Weg. Und natürlich hat Herbert Kohl auch Wünsche an die Politik: „Es würde uns immens helfen, wenn man der Tafel die Müllgebühren erlassen könnte.“ su

