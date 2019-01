Steigende Geburtenzahlen fordern Stadt heraus

Viernheim.Die Stadt erlebt seit einigen Jahren eine Art „Babyboom“ und liegt bei den Geburten an der Bergstraße ganz vorne. Das freut Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz und Viernheims Ersten Stadtrat Jens Bolze. Der aktuelle Trend stellt die Kommune aber auch vor große Herausforderungen, denn die Plätze in den Kindertagesstätten und Krippen reichen nicht mehr aus.

Um die Angebote in Viernheim zu erweitern, wurde zuletzt unter anderem die Kita Johannes XXIII. ausgebaut. Dafür gibt es nun einen Bundeszuschuss in Höhe von 175 000 Euro. Den Bewilligungsbescheid übergab Stolz gestern an Hannelore Gaal vom Pfarrgemeinderat.

Im vergangenen Jahr entstanden 50 neue Kindergartenplätze. „Wir haben jetzt acht Gruppen bei uns, davon drei für Krippenkinder. Vor zehn Jahren hatten wir 75 Kinder, jetzt sind es 161. Die Zahl der Mitarbeiterinnen ist auf 34 gestiegen“, berichtete Kita-Leiterin Elisabeth Schmitt, die auf die gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung, dem Architekten Roland Träger und den Gremien im Kreis hinwies.

„Es handelt sich um einen Zuschuss des Bundes. Deshalb konnte der Antrag auch nach dem Baubeginn noch positiv beschieden werden“, erläuterte die Erste Kreisbeigeordnete. Der Kreis Bergstraße habe in Hessen die größten Zuwachsraten bei den Geburten, was bei den Planungen vor einigen Jahren nicht abzusehen gewesen sei. „Deshalb besteht Nachholbedarf bei der Infrastruktur“, sagte Diana Stolz.

„Das ist natürlich eine tolle Unterstützung, denn Viernheim stellt sich den Herausforderungen. Obwohl hier viele Plätze entstanden sind und gerade erst eine neue Tagesstätte eingeweiht wurde, fehlen noch Kapazitäten. Es wird sogar intensiv über einen weiteren Neubau nachgedacht“, beschrieb Erster Stadtrat Bolze die aktuelle Lage.

Die Kindertagesstätte im Schatten der Apostelkirche kann mittlerweile die ehemaligen Räume der katholischen Jugend im Keller nutzen. Dort gingen in relativ kurzer Zeit umfangreiche Umbaumaßnahmen über die Bühne. Im Untergeschoss entstanden zwei Gruppenräume von je 47 Quadratmetern, an die jeweils ein Esszimmer mit 21 Quadratmetern angrenzt. Zudem entstanden zwei Sanitäranlagen, ein Kreativraum, Abstellräume und die neue Hauptküche. Herzstück ist das lichtdurchflutete Treppenhaus mit dem bepflanzten Tiefhof. Die strengen Vorgaben des Brandschutzes machten zudem direkte Ausgänge für jeden Grupperaum erforderlich.

Zu den Gesamtkosten von 650 000 Euro steuerte die Stadt mit 350 000 Euro den Löwenanteil bei. Dazu kommen die 175 000 Euro des Bundes. Den Rest übernimmt die Kirchengemeinde Johannes XXIII. als Träger der Einrichtung. JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 22.01.2019