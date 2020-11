Sterne bringen Glanz

Viernheim.Wegen der Corona-Pandemie wird die bevorstehende Adventszeit anders ablaufen als gewohnt. So wurden der Weihnachtsmarkt auf dem Rovigoplatz und viele Vereinsfeiern längst abgesagt. Gleichwohl gibt es Dinge, auf die die Menschen trotz der angespannten Lage nicht verzichten müssen – und für eine angemessene Stimmung sorgen. So bringen die Geschäftsleute in der Innenstadt nach und nach

...