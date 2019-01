Sternsinger sammeln fast 20 000 Euro

Viernheim.Es ist ein stolzes Ergebnis: Beim Dreikönigssingen 2019 haben die Viernheimer Sternsinger rund 19 750 Euro gesammelt. Die Pfarrei Johannes XXIII. hat über 13 500 Euro gezählt, in der Pfarrei St. Hildegard-St. Michael kamen gut 6250 Euro zusammen. Mit den Spenden unterstützen die Sternsinger Kinder in anderen Ländern, denen es nicht so gut geht.

Am Sonntag nach Weihnachten machte sich die erste Gruppe von Sternsingern der Pfarrei St. Hildegard-St. Michael auf den Weg. Rund um die Michaelskirche besuchten die drei Gruppen nur die Häuser, die sich den Besuch der Sternsinger auch gewünscht hatten.

„Organisiert wurde die Aktion von der KJG“, betonte Gemeindereferent Herbert Kohl, der sich über Unterstützung bei der Planung und Durchführung freute. Am Ende des Sonntags waren 2400 Euro in der Kasse. Eine Woche später, direkt am Dreikönigstag, waren drei Sternsinger-Gruppen rund um die Hildegardkirche unterwegs. Die Gruppen besuchten zuerst nur diejenigen, die sich angemeldet hatten. Wenn aber noch Zeit war, klingelten die Sternsinger auch an anderen Häusern, wo der Segensaufkleber an der Tür hing. „Ganz oft wurden die Sternsinger auch von Leuten, die sie auf der Straße getroffen haben, gebeten, spontan zu ihnen zu kommen“, berichtete Gemeindereferentin Dorothea Busalt. Am nächsten Tag waren noch Sternsinger aus der Kita St. Hildegard mit dem Stern unterwegs. Insgesamt wurden so 2750 Euro gesammelt.

Der Gesamterlös von 5150 Euro geht an das Kindermissionswerk, aber für ein bestimmtes Projekt: das Kinderdorf Christo Rey in Cochabamba. In dem Dorf in Bolivien leben Kinder und Jugendliche, deren Eltern in Gefängnissen sitzen. Eigentlich müssten die Kinder mit den Eltern ins Gefängnis, aber im Dorf haben sie die Chance auf Schulunterricht und Ausbildung und schaffen so den sozialen Aufstieg.

In Kneipen unterwegs

Das Ergebnis von St. Hildegard-St. Michael komplettieren die „erwachsenen“ Sternsinger. Birgit und Mario Bongiorno sowie Heike und Marcus Höffer sammelten als „große Könige“ in Viernheimer Kneipen und Restaurants bei der Aktion „Blamieren und Kassieren“. Die Einnahmen von über 1000 Euro sind für das Schwester-Paterna-Hospiz gedacht.

Die Sternsinger der Gemeinde Johannes XXIII. waren an vier Tagen vor und am Dreikönigsfest unterwegs. In mehreren Kleingruppen machten sich die Kinder und Jugendlichen auf ihren Weg durch das große Pfarrgebiet und versuchten, möglichst viele Haushalte zu besuchen. Nach dem 6. Januar zogen auch Sternsinger der Maria-Ward Kita durch die benachbarten Straßen und verkündeten die frohe Botschaft.

Gemeindereferentin Angela Eckart leerte anschließend die Sammelbüchsen und freute sich über das Ergebnis: „Wir haben 13 500 Euro gesammelt.“ Die Gemeinde Johannes XXIII. unterstützt mit den Sternsinger-Spenden die Hilfsprojekte, die das päpstliche Kindermissionswerk für die Aktion Dreikönigssingen ausgewählt hat. Das Missionswerk fördert Hilfsprogramme für Kinder auf der ganzen Welt. Der Schwerpunkt lag auf Peru. su

