Stimmgewaltig und beschwingt

Viernheim.„Ein herzliches Willkommen im wunderschönen Viernheim. Sie sind also gekommen, um sich bei den angenehmen Februar-Temperaturen auch von innen erwärmen zu lassen“ – mit diesen Worten begrüßte Gerd Winter, der Moderator der Power People, das Publikum in der Auferstehungskirche.

Schon mit ihrem ersten zarten „Hallelujah, Salvation and Glory“, das die 14 Mitglieder des Gospelchors bei ihrem Einzug sangen, gewannen sie die Herzen des Publikums. Auf dem E-Piano von Chorleiter Daniel Fieß begleitet, bezeugten die ganz in Schwarz gekleideten und mit bunten Schals geschmückten elf Damen und drei Herren mit ihren Sopran-, Alt-, Tenor- und Bassstimmen ihre Begeisterung für die christlichen Glaubensinhalte.

Sänger und Zuhörer profitierten dabei von der ausgezeichneten Akustik in der Auferstehungskirche. Einzelne Chormitglieder hatten im Juni 2017 die lange Nacht der Kirchenmusik in dem Gotteshaus besucht und waren von der Akustik so begeistert – sagte Rüdiger Schelkes, Sprecher der Power People – dass sie unbedingt auch einmal dort auftreten wollten.

Die Power People sind der Gospelchor der Altkatholischen Gemeinde Mannheim-Ludwigshafen-Haßloch und das schon seit zehn Jahren. Das Repertoire umfasst neben Gospels und Spirituals auch moderne geistliche Lieder bis hin zu Songs aus Pop und Jazz.

„Langstreckenlauf durchs Leben“

So ist auch das neu zusammengestellte Programm abwechslungsreich: von melancholisch über lieblich bis hin zu swingend und mitreißend. Immer wieder animierten die Sänger das Publikum zum Mitklatschen. Gerd Winter moderierte die einzelnen Zweier- oder Dreierliedblöcke mit Hilfe von mitgebrachten Buchstaben an, zu deren Bedeutung er leicht philosophische Überlegungen anstellte. So könnte das „L“ für „Langstreckenlauf“ stehen, den er mit dem ganzen Leben assoziierte, für das man ein gehöriges Maß an Kraft benötige, die man aus dem Glauben schöpfen könne. Dafür stand auch das „E“ – wie Energie. Daher auch die Titel „Be Strong“ und „Grab The Sun“ im vierten Liedblock. Im fünften Liedblock wurde es mit den Titeln „Wakati“ und „Yesu Ni Wangu“ sehr afrikanisch. Immer wieder traten auch einzelne Sänger vor den Chor und begeisterten das Publikum mit ihrer Solostimme. Endgültig sprang der Funke der Begeisterung beim sechsten Block mit den Liedern „Michael Rows The Boat Ashore“, „God Put A Rainbow In The Sky“ und dem lustigen Kinderweihnachtslied „This Little Light Of Mine“ über. Zum Schluss gab der Chor seinem Namen mit dem Song „Power“ die Ehre, bei dem durch die Musik alle vier Stimmlagen zum Tragen kamen.

Man solle aufhören, wenn es am schönsten ist, so Gerd Winter. Das Engagement des Publikums hatte auch den Chor begeistert, so dass er die Zuhörer mit drei Zugaben verwöhnte: Dem beschwingten „Hallelujah“ (in der Version von Milk & Honey) und die beiden A-cappella-Stücke „Nette Begegnung“, das seinen Witz aus dem lapidaren Smalltalk zweier sich zufällig auf der Straße treffenden Bekannten schöpft, sowie „Good Night“, zu dem der Chor aus der Kirche singend auszog.

Immer wieder animierte Winter das Publikum, weiter bei den Power People mitzusingen. Ganz einfach: Man braucht nur am Mittwochabend in die OEG, Linie 5 einzusteigen und bis zur Haltestelle Schloss zu fahren. Um 19.30 Uhr beginnt dann die Chorprobe. Sicherlich eine sehr beschwingte Art, seinen Glauben zu bezeugen. kos

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.02.2019