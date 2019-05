Stimmgewaltiges Finale im neuen Vereinsheim

Viernheim.Ein Konzert mit zwei Chören und in zwei Teilen ist normalerweise nichts Besonderes – wohl aber, wenn das Konzert nach der Hälfte von draußen nach drinnen verlegt wird. Das Freiluft-Konzert des MGV 1846 Viernheim und des Männerchors 1842 Dudenhofen musste nach einer guten Stunde wegen Regenschauern unterbrochen werden. Das stimmgewaltige Finale mit rund 80 Sängern konnte das Publikum dann aber im neuen Vereinsheim des MGV genießen.

Der Viernheimer Chor hatte den Außenbereich für das Konzert bestuhlt. Die verlängerte Terrasse soll auch künftig als Bühne für kleine Konzerte dienen. „Wir haben auch einen passenden Namen gefunden“, verriet MGV-Vorsitzender Jens Heinen bei der Begrüßung. Der MGV hat sich für „Manfred-Wolk-Bühne“ entschieden, was an den kürzlich verstorbenen Vizedirigenten des Chors erinnern soll. Für das Konzert hatten sich zwei der ältesten Gesangsvereine der Umgebung zusammengetan, beide unter der Leitung von Chordirektor Hans Kaspar Scharf. Nachdem vor zwei Wochen schon in Rodgau konzertiert wurde, stand nun der Auftritt in Viernheim an. Barbara Deichmann führte als Moderatorin bei beiden Konzerten durch das Programm und erläuterte die Hintergründe zu den vorgetragenen Titeln. Mit „Der frohe Wandersmann“ von Felix Mendelssohn Bartholdy und „Abendfriede am Rhein“ von Mathieu Neumann wählten die Chöre klassische deutsche Chorliteratur zum gemeinsamen Einstieg. „In Positur, haltet euch bereit, macht die Kehle weit“, forderte Solist Horst Schermutzki bei seinem ersten Auftritt die Sänger auf. Bei „Als Büblein klein an der Mutterbrust“ aus der Oper „Die lustigen Weiber von Windsor“ blitzte das schauspielerische Talent der Sänger hervor.

Schermutzki kam erst im Alter von 45 Jahren zum Gesang und wirkt seitdem in Opern, Operetten, Musicals und bei Konzerten mit. Als aktiver Sänger des MGV Dudenhofen sang er beim „Rundgesang der Zecher“ und dem schlesischen Volkslied „Wenn die Bettelleute tanzen“ mit, was der Rodgauer Chor allein zum Besten gab. Die Gäste sangen außerdem das Lied von der „Ilsebill“ und den Klassiker „Die Rose“ (Amanda McBroom). Nach Schermutzkis Interpretation der „Warnung“ von Wolfgang Amadeus Mozart war der MGV-Chor mit zwei Spirituals an der Reihe. „All Night, All Day“ mit den Solisten Stefan Zettl und Oliver Keil und „Burden Down Lord“ klangen authentisch nach Südstaaten. Ausgerechnet zum Solistenbeitrag „Ol‘ Man River“ wurde es dann nass auf der Konzertbühne und im Publikum. Nach einer kleinen Umbaupause setzte der Viernheimer Chor im Vereinsheim zum grandiosen Finale an. Das schnell gesungene „What Shall We Do With The Drunken Sailor“ war für die Sänger fast schon ein Zungenbrecher.

Gefühlvoll interpretiert

Emotionaler Höhepunkt war „Baba Yetu“. Ganz gefühlvoll interpretierten die Sänger und vor allem Solist Jörg Wolk das „Vater Unser“ auf Swahili. Zum Finale mischten sich wieder die Dudenhofener unter die Viernheimer Sänger. Kraftvoll und stimmgewaltig besangen knapp 80 Sänger die „Dona Maria“ und nahmen die Zuhörer bei „Loch Lomond“ (Solist Peter Scharf) mit in die schottischen Highlands.

Schermutzki in der Rolle von Alfred Doolittle aus „My Fair Lady“ sang „Hei, heute Morgen mach’ ich Hochzeit“ mit den Chören. „I Want To Go To Heaven“ mit den MGV-Solisten Stefan Zettl und Jens Heinen war aber nicht das Ende – der lang anhaltende Applaus bescherte den begeisterten Zuschauern noch „Benia Calastoria“ als Zugabe.

