Stimmgewaltiges Gotteslob kommt bestens an

Viernheim.„Gospelig, soulig, kunterbunt“: Was sich dahinter verbirgt, zeigte der Gospelchor der Evangelischen Kirchengemeinden unter der Leitung von Kantor Martin Stein in der Auferstehungskirche. Und viele waren gekommen, um eine gute Stunde lang mitreißende Musik zu genießen: Bänke und Empore waren voll besetzt, die Helfer holten zusätzliche Stühle in den Kirchenraum. Die 21 Sänger stiegen gleich sehr lebendig ein, mit „Come on, let’s go, let’s celebrate our God“. Begleitet wurden sie von Barbara Käser am Tenorsaxophon, Pfarrer Markus Eichler an der Bass-Gitarre und Martin Stein am Keyboard.

Der Gospel entstand in afroamerikanischen christlichen Gemeinden zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Er beinhaltet Elemente des Spirituals, Blues und Jazz. Die Musik wird meist als Gemeindegesang praktiziert, beliebt ist die Darbietung von Gospels aber auch bei Solisten oder Chören – wie in der Auferstehungskirche zu hören war.

Einmal im Jahr stehen die Sänger bei einem großen Konzert im Rampenlicht, daneben stehen Auftritte in Gottesdiensten, bei Gemeindefesten, der jüngsten „Langen Nacht“ und dieses Jahr beim „Lebendigen Adventskalender“ auf dem Programm.

Fester Bestandteil des Konzerts sind Texte, die wie immer Gemeindepädagogin Sabine Lorenz sorgfältig ausgewählt hatte. Sie trug zum Nachdenken oder Schmunzeln anregende Passagen zwischen den einzelnen Musikstücken ausdrucksstark vor. Besonders gut kam die Geschichte des kleinen Tim an. Da die Schauspieler für das Krippenspiel knapp werden, soll er kurzfristig einspringen und den Wirt spielen, der Josef und Maria an der Herberge abweist. Aber das bringt der Kleine einfach nicht übers Herz. Am Ende wird er als Engel in den Stall mit dem kleinen Jesus „versetzt“ und ist, so Lorenz, „endlich am richtigen Platz“.

Im Mittelpunkt des Abends stand freilich der Chor selbst, der im Herbst 2013 gegründet wurde und deshalb sein „erstes kleines Jubiläum“ feierte, wie Chorsprecherin Hannelore Seidel sich ausdrückte. Für das vierte große Konzert hatte Kantor Stein mehrere neue Stücke ins Repertoire aufgenommen, zum Beispiel „You, my angel“ oder „Tears in heaven“. Solistisch traten Ilona Schelter-Grooss, Kirsten Seidel, Dorothee Gruel und Sabrina Orobello in den Vordergrund. Dezent im Hintergrund hielten sich dagegen während des gesamten Abends Saxophon, Bass und Keyboard. Sie setzten bei einzelnen Stücken allerdings dennoch den einen oder anderen Akzent. So traten Bassist und Keyboarder zum Beispiel bei „Hosanna“ etwas stärker in Erscheinung, während das Saxofon unter anderem bei „Lass sich freuen alle, die auf dich trauen“ das Klangerlebnis steigerte.

Erlös für Dachrenovierung

Die 15 Stücke, die der Chor im regulären Programm präsentierte – darunter eine sehr ungewöhnliche Interpretation von „When the saints go marchin’ in“ – genügten dem Publikum bei weitem nicht. Auch nach zwei Zugaben wollte kaum einer die Kirche verlassen. Dass die Sänger nach dem offiziellen Teil zwei Stücke des Abends erneut anstimmten, tat dem langanhaltenden Beifall keinen Abbruch. Eine Besucherin wandte sich mit einem Wunsch an den Kantor: „Können Sie das nächste Mal wieder ,Oh, happy day’ spielen?“ Stein wollte noch nichts versprechen. Der Spendenerlös aus dem Konzert kommt jeweils zur Hälfte der Arbeit des Gospelchors und der anstehenden Dachrenovierung der Auferstehungskirche zugute. bhr

© Südhessen Morgen, Dienstag, 20.11.2018