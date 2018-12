Stimmungsvolle Stunden

Viernheim.Kurz vor Weihnachten war die Friedenskirche schon festlich mit einem großen Weihnachtsbaum geschmückt. An langen, schön gedeckten Tischen fanden sich zahlreiche Senioren zur Adventsfeier der evangelischen Frauenhilfe ein. Musikalisch begleitet von Kantor Martin Stein begann der Nachmittag mit einer Andacht, in der Pfarrerin Dannemann die Zuversicht und Freude hervorhob, die von Weihnachten ausgehen soll.

Die Weihnachtsfeier für die Senioren war ein gelungener Nachmittag. Bunt, einladend, lebendig und stimmungsvoll. Die Organisation des Adventscafés war augenscheinlich keine lästige Verpflichtung für das Team um Ottilie Bernád-Müller. Gabriele van Hülst und Edith Piechotta haben gerne für Dekorationen und Verköstigung mit Kaffee und Kuchen gesorgt und Bernád-Müller bedankte sich am Ende mit Blumen und Geschenken bei allen Beteiligten für die Unterstützung.

Das Plaudern wurde ab und zu durch das Singen von bekannten Weihnachtsliedern unterbrochen. Nachdem der Kantor Stein aus terminlichen Gründen die Veranstaltung verlassen musste, begleitete Pfarrer Traxler alle Liedwünsche am Klavier. Neben einer Weihnachtsgeschichte, gelesen von Dannemann, rezitierte die 93-jährige Erna Groß ein Gedicht von der alten Frau, die einen Wunschzettel an den lieben Gott schreibt und Post vom Finanzamt erhält. Auch an die Verse von Knecht Ruprecht konnten sich einige der Anwesenden gut erinnern. Gerda Czirr feierte an diesem Tag ihren 90. Geburtstag und wurde mit einem Ständchen bedacht.

Vielfältige Gesprächsstoffe

An diesem Nachmittag kam ehrliche Weihnachtsstimmung auf. Gespräche über gelebte Traditionen und Rituale, darüber ob es einen großen oder kleinen Baum geben soll, darüber, dass der Festbraten genauso gut ist wie Würstchen mit Kartoffelsalat, aber auch darüber, dass viele Menschen traurig oder einsam durch die Weihnachtszeit gehen. Die Veranstaltungen der evangelischen Frauenhilfe treten dem Alleinsein entgegen und dienen dem Austausch und der Unterhaltung. Ottilie Bernád-Müller machte in ihrer Verabschiedung auf die wöchentlichen Treffen aufmerksam und lud alle interessierten Damen herzlich zu diesen Veranstaltungen, die ab 16. Januar immer mittwochs um 14.30 Uhr im Gemeindezentrum Saarlandstraße 12-14 stattfinden, ein. Ein Pfarrer begleitet jeweils den Nachmittag, Barbara Stecher und Bernád-Müller sorgen dafür, dass die Frauen an liebevoll gedeckten Tischen Kaffee und Kuchen genießen können. Es wird gemeinsam gelesen, gespielt, gesungen, erzählt und in fröhlicher Runde der Nachmittag verbracht.

Zum Abschluss der Weihnachtsfeier erhielten alle Gäste ein kleines Präsent und der Viernheimer Hospizverein durfte sich über eine Spende aus der Kollekte freuen. red

