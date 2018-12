Störungsdienst und Badefreuden

Viernheim.Der Störungsdienst der Stadtwerke Viernheim ist auch während der Feiertage besetzt und unter folgenden Rufnummern zu erreichen: für Strom unter der 06204/989-111; für Gas/Wasser/Fernwärme unter der 06204/989-112. Bei Nichterreichbarkeit dieser Telefon-Nummern gibt es ein Notfall-Handy mit der Nummer 0172/729 01 00. Der Hallenbad- und Saunabetrieb ist an folgenden Tagen geschlossen: vom 24. bis 26. Dezember und am 31. Dezember sowie 1. Januar.

Das Hallenbad der Stadt Viernheim ist am 27. und 28. Dezember von 10 bis 21 Uhr und am 29. sowie 30. Dezember von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Die Sauna ist am 27. und 28. Dezember von 10 bis 21 Uhr am 29. und 30. Dezember von 11 bis 19 Uhr geöffnet. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.12.2018