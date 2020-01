Stolpersteine werden geputzt

Viernheim.Anlässlich des Holocaust-Gedenktags möchte die Jugendorganisation der Grünen auf die über 200 im Kreis Bergstraße verlegten Stolpersteine und damit auf die Schicksale der hier beheimateten Juden aufmerksam machen. „Die Messingtafeln dunkeln mit der Zeit stark nach“, heißt es in der Ankündigung. „Darum haben wir uns vorgenommen, die Stolpersteine in Viernheim zu putzen, damit sie wieder besser wahrgenommen werden.“

Im Anschluss an diese interne Aktion ist am Samstag, 25. Januar, ein öffentlicher Stadtrundgang geplant. Um 15 Uhr treffen sich die Teilnehmer vor der Stadtbücherei am Satonévri-Platz. Geschlossen passiert die Gruppe dann sieben Stationen in der Innenstadt, wobei an jedem dieser Halte über eine Person oder Familie referiert wird. Die Teilnahme ist kostenlos.

„Wir gedenken einigen der Viernheimer Opfer des Nationalsozialismus, deren politische Orientierung oder religiöse Zugehörigkeit zu ihrer Vertreibung oder ihrem Tod führte“, erklärt Laura Neu, Schatzmeisterin der Grünen Jugend. „Wir müssen uns das Geschehene auch 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs immer wieder vor Augen führen, damit sich so etwas wie der Holocaust nicht wiederholt“, betont sie. Allein in Viernheim seien 70 Stolpersteine verlegt worden, die heute im gesamten Stadtgebiet an die Namen und Schicksale von NS-Opfern erinnern. cao/red

