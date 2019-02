Stolz auf neues Papageienhaus

Viernheim.Bürgermeister und Vereinsmitglied Matthias Baaß war sichtlich stolz, als er zur Jahreshauptversammlung den rund 30 Mitgliedern des Vogelpark Viernheim zum Artikel in der Zeitschrift „Papageienzeit“ (Nummer 40/2018) gratulierte. Im Heft wird die Einrichtung als positives Beispiel an Vogelparks in der Rhein-Neckar-Region dargestellt. Auch auf ihre Aktivitäten im Jahr 2018 können die Mitglieder und der Vorstand stolz sein: Doris Hellmund ließ die Schlachtfeste, den Vereinsfreiwilligentag, den Frühjahrsmarkt und viele Ausflüge Revue passieren. Höhepunkt des Jahres war die feierliche Einweihung des durch ehrenamtliche Helfer errichteten Papageienhaus im November, zu der viele Ehrengäste kamen.

Als Neuheiten im Park sind Jungfernkraniche und die vom Karlsruher Zoo hier „geparkten“ Chileflamingos zu bewundern. Zum Abschluss dankte der erste Vorsitzende den zahlreichen Spendern und Sponsoren.

Der Bericht des Kassenwarts Michael Haas, der verhindert war, fiel insgesamt sehr positiv aus. Das Darlehen für das Papageienhaus konnte von ursprünglich 25 000 Euro auf rund 9000 Euro verringert werden. Der Gesamtvorstand wurde einstimmig entlastet. Vor der Neuwahl der Vorstandspositionen wurden Mitglieder für ihre Treue zum Verein geehrt: Für 25-jährige Mitgliedschaft Horst Frömmel, Bernhard Knüttel, Roswitha Maier, Maria Müller und Armin Pajung; für 40 Jahre Thomas Haas, Walter Pfenning und Birgit Rhein und für die 60- jährige Mitgliedschaft Hans Rhein (verhindert) und Karl Schlosser. Bei der Neuwahl des ersten Vorsitzenden, die von Vereinsmitglied Matthias Baaß geleitet wurde, wurde Dirk Faltermann einstimmig wiedergewählt. Nachfolger von Thomas Reinhardt als zweiter Vorsitzender ist Christian Metzger einstimmig gewählt. Micheal Haas wurde als Kassenwart sowie Doris Hellmund als Schriftführerin einstimmig wiedergewählt. Kassenprüfer sind Thomas Lanz und Günter Wolk.

Faltermann bedankte sich für das Vertrauen der Mitglieder und wies auf die finanzielle Aufwärtsentwicklung des Vereins hin. Dies sei den Sponsoren und den Spendern, aber auch den vielen Besuchern zu verdanken, die nach ihrem Besuch die aufgestellten Spendenboxen gut gefüllt haben. Der Verein will die magische Zahl von 200 Mitgliedern wieder überschreiten (derzeit 199 Mitglieder). Mit 350 bis 360 Vögeln sei der Park fast an der Kapazitätsgrenze angelangt. kos

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.02.2019