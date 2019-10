Stolze Narren in adretter Uniform

Viernheim.Die Großen Drei lassen das erste „Ahoi“ auf die neue Kampagne steigen: Die Ehrengarde wird offiziell in Dienst gestellt und „in Marsch gesetzt“. Die Garde kann dabei zwei neue Mitglieder aufnehmen und zählt jetzt 16 Gardisten.

Vor drei Jahren war die neue Abteilung der Fastnachter gegründet worden, die neben Prinzessin, Präsidium, Elferrat, Ex-Prinzessinnen, Ritter und Burgfrauen sowie „Red Maries“ die Tradition der Vernema Fastnacht hochhalten will. Die Ehrengarde steht allen Große-Drei-Aktiven, ob noch an vorderster Front engagiert oder schon abgetreten, offen: langjährigen Teamer-Mitgliedern, ehemaligen Elferräten, früheren Präsidenten, den Ex-Prinzessinnen sowie allen Rittern und Burgfrauen. Die Garde will vor allem eines: die Narren tatkräftig bei der Durchführung der Kampagne und der Förderung des Vereinslebens unterstützen. Damit die Ehrengarde in vier Wochen ordnungsgemäß in die neue Kampagne 2019/2020 gehen kann, werden bei der Inmarschsetzung nicht nur neue Mitglieder aufgenommen, sondern auch Beförderungen ausgesprochen.

Kommandant befördert

Der Dienstgrad beim Eintritt in die Ehrengarde richtet sich nach den vorherigen Fastnachtsaktivitäten bei den Großen Drei. Beförderungen stehen je nach Dienstgrad nach einem, zwei oder drei Jahren an.

So wird drei Jahre nach Gründung der Ehrengarde erstmals auch die Kommandantur befördert: Kommandant Philipp Haas steigt zum Generalmajor auf, Daniel Adler wird Oberstleutnant. Stefan Sailer wird zum neuen Hauptmann. Mit Sandra Dreiseitel (jetzt Oberfeldwebel) und dem neuen Feldwebel Steffen Hartmann erhalten weitere Gründungsmitglieder der Garde einen höheren Dienstrang. Ann-Kathrin Helbig und Mark Mandel werden zu Unteroffizieren befördert.

Die noch amtierende Prinzessin Yvonne I. legt den sieben Gardisten die neuen Schulterklappen an der Uniform an. Sie besteht aus einer weißen Hose, dem weißen Hemd mit Jabot (Spitzenrüsche) am Kragen, schwarzen Stiefeln, einer blauen Weste mit aufgestickter „3“, dem blau-roten Waffenrock und Dreispitz oder Schiffchen als Kopfbedeckung. Die Ehrengarde wird durch zwei neue Mitglieder verstärkt. Ex-Prinzessin Katrin I. (Katrin Krause) steigt als Oberfeldwebel in das Gremium ein. Der ehemalige Elferrat Torben Kruhmann erhält den Orden der Ehrengarde und die Schulterklappen eines Obergefreiten.

Philipp Haas berichtet bei der Inmarschsetzung außerdem über die vergangenen und bevorstehenden Aktivitäten der Ehrengarde. Die Gardisten begleiteten während der Fastnachtszeit den Elferrat bei Terminen, kümmerten sich um Aufbau, Abbau und Bar-Dienste bei den eigenen Veranstaltungen und organisierten vor allem eigenverantwortlich die Weihnachtsfeier und das Sommerfest. Den Erlös spendete das Gremium im Anschluss an die Nachwuchstanzgruppen der „Mini Maries“ und der „Teenie Maries“.

Der erste Termin der Ehrengarde in der Kampagne 2019/2020 – nach der Inthronisation der neuen Prinzessin am 16. November – ist die Weihnachtsfeier am 7. Dezember bei den Pfadfindern.

