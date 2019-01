Storch wacht über die Bauarbeiten

Viernheim.. „Der Mann war am häufigsten an der Baustelle“, vermutet Michael Haas. Rainer Belz nickt: „Ich war fast jede Woche da, immer samstags und manchmal noch mittwochs.“ Der Viernheimer Hobbyfilmer hat den Bau des Papageienhauses im Vogelpark mit der Videokamera begleitet und daraus eine Filmdokumentation erstellt. Rainer Belz zeigte sein spezielles „Bautagebuch“ nun in der Senioren-Begegnungsstätte und gab damit einen Einblick in die Bautätigkeiten.

Kassenwart Michael Haas vom Vogelpark erläuterte vorab, warum sich der Neubau über Jahre hinzog. Er konnte aber auch vermelden, dass das Großprojekt mit über 100 000 Euro fast vollständig finanziert ist. „9000 Euro müssen wir noch tilgen.“ Rainer Belz berichtete den Zuschauern auch, wie es zu dem Film gekommen war: „Filmen war schon in meiner Jugend mein größtes Hobby.“ Während des Berufslebens sei es etwas zu kurz gekommen, aber mit Rentenbeginn im April 2014 sei die Leidenschaft neu entflammt.

Mit der neuen HD-Video-Ausrüstung konnte sich Belz auch bei seinem zweitliebsten Hobby einbringen – beim Modellbahnteam. In diesem Zuge, bei der Spendenübergabe 2015 für das Papageienhaus, kam auch der Kontakt zum Vogelpark zustande. Rainer Belz überlegte sich, dass er den Baufortschritt mit der Kamera begleiten könnte. „Das war mein erstes Langzeitprojekt“, nahm er die Herausforderung an. Drei Jahre lang filmte er nahezu wöchentlich das Geschehen auf der Papageienhaus-Baustelle. Der Spatenstich war damals schon erledigt, also steigt die Dokumentation beim Aufmauern der Wände an.

Über das Zimmern des Dachgebälks und das Eindecken mit Ziegeln geht es an den Innenausbau: Fliesen, Fenster, Leitungen und Isolierungen wurden eingebaut, danach folgten die Gitter für den Innenbereich. Außen ging es mit Fundament und Verputz weiter, bis am Freiwilligentag 2017 die Gehege draußen angelegt und die ersten Volieren gestellt wurden. Im November 2017 konnten die Papageien umziehen – statt Kisten wurden Käfige ins neue Heim geschleppt. Abgeschlossen wurde die große Maßnahme mit der feierlichen Einweihung am 3. November vergangenen Jahres.

Szenen mit passender Musik

„Die größte Herausforderung für mich stand aber danach an“, führte Belz aus. Aus mehr als drei Stunden Rohmaterial musste er einen 45-minütigen Film schneiden. Rund 40 Stunden dauerte die Bearbeitung der Dateien am PC. Belz sorgte auch für die sprachlichen Erläuterungen, blendete Hinweise ein oder unterlegte die Szenen mit der passenden Musik.

So ist immer wieder der „Oberbauleiter“ zu sehen, der Storch, der die Bauarbeiten mal von seinem hohen Nest, mal aus unmittelbarer Nähe beäugte. „Wir waren vom Ergebnis absolut begeistert“, erzählte Michael Haas von der Weihnachtsfeier im Vogelpark, als die Dokumentation ihre Premiere feierte. Auch die SBS-Besucher waren sehr angetan, vom Projekt und von dem Film, der auch noch bei weiteren Gelegenheiten gezeigt werden soll. su

© Südhessen Morgen, Freitag, 25.01.2019