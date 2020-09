Strafstoß bringt die Führung

Viernheim.Trotz oder gerade wegen des 6:1-Erfolgs vom Vorsonntag tat sich Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim im ersten Heimspiel seit Monaten unerwartet schwer. Das Reserveteam des VfR Mannheim hielt die Begegnung lange Zeit offen, hatte aber zusehends Probleme mit der Kondition und musste am Ende auch noch 20 Minuten lang in Unterzahl agieren, weil ein verletzter Spieler nicht mehr ersetzt werden konnte. Das nutzten die Hausherren letztendlich zum klaren 5:0-Sieg.

Präzision fehlt

Die Südhessen begannen dominant und hatten das Spiel jederzeit im Griff. Allerdings fehlte diesmal die Präzision im Passspiel, was den Gästen immer wieder Ballgewinne bescherte. Die Rasenspieler konnten damit aber nichts anfangen. Nur bei Eckbällen und Freistößen geriet das Viernheimer Tor in Gefahr, wo Martin Rheingans aber eine souveräne Leistung ablieferte.

So dauerte es bis zu 19. Minute, ehe Matteo Monetta sein Team per Strafstoß in Führung bracht. Zuvor war Daniel Schmitt gefoult worden. Schmitt selbst hatte dann vor der Pause noch zwei gute Möglichkeiten, um auf 2:0 zu erhöhen.

Auch Timo Endres verpasste kurz nach Wiederanpfiff eine gute Möglichkeit, als sich Monetta mit einer artistischen Vorbereitung den Applaus der gut 150 Zuschauer verdiente. Danach aber vergab der Routinier freistehend per Kopfball. Für die Vorentscheidung sorgte der kurz zuvor eingewechselte Timo Bauer, der auf der ungewohnten Außenstürmerposition freigespielt wurde und das 2:0 markierte (73.).

Die Mannheimer waren da schon in Unterzahl und gingen förmlich auf dem Zahnfleisch. Dem 3:0 durch Schmitt ging wieder eine gelungene Vorarbeit von Monetta voraus (83.). Nach einem Tänzchen mit mehreren Gegenspielern erhöhte Monetta selbst auf 4:0 und wieder waren die Anhänger der Blau-Grünen begeistert. Trainer Norbert Muris bewies mit der Einwechslung vom Florian Lammer erneut ein glückliches Händchen, denn der im Sturm aufgebotene Innenverteidiger markierte drei Minuten vor dem Abpfiff den 5:0-Endstand. Dabei hatte wieder zuvor Monetta seinen Fuß im Spiel gehabt. JR

