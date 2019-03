Strahlende Gewinner erhalten Hauptpreise

Viernheim.Auch die jüngste Adventskalender-Aktion des Viernheimer Lions-Clubs war ein voller Erfolg. Alle 4000 Exemplare waren verkauft worden, fast den ganz Dezember über wurden täglich die Gewinnzahlen überprüft. Bei insgesamt 600 Preisen war die Erfolgsquote recht hoch, und so mancher Kalenderbesitzer durfte sogar mehrfach jubeln.

Als stille Genießer entpuppten sich die Gewinner einer einwöchigen Kanaren-Kreuzfahrt. Das Pärchen wollte sich weder fotografieren lassen noch ihre Namen verraten. Demnächst geht es also mit dem „Mein Schiff Herz“ in einer Außenkabine auf hohe See. An Bord ist ist alles inklusive. Der vom TUI-ReiseCenter Andrea Schlosser in der Rathausstraße unterstützte Gewinn hat einen Wert von 2800 Euro und beinhaltet den Flug von Frankfurt nach Teneriffa.

Ausflug in die Hauptstadt

Sichtbar groß war die Freude bei Michael Beikert und Nicole Kretschmann, für die sich der Kauf gleich mehrere Kalender gelohnt hat. Auf einem davon stand nämlich die Zahl, mit der sie eine viertägige Städtereise nach Berlin gewannen. Die zweite Reise in die Hauptstadt ging an David Hofmann, der seinen Gewinn allerdings nicht persönlich abholen konnte. Die Berlin-Besuche wurden wieder von den Bergsträßer Bundestagsabgeordneten Christine Lambrecht und Dr. Michael Meister gestiftet. „Dort gibt es natürlich viel zu sehen. Zum Programm zählen ein Besuch im Bundestag sowie die Besichtigungen von Stätten deutscher Geschichte aus verschiedenen Epochen. Und natürlich kann auch das gesellschaftliche Leben aus nächster Nähe genossen werden“ machten die Politiker schon einmal Lust auf die Reise. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 04.03.2019