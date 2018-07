Strandatmosphäre am Kino

Anzeige

Viernheim.Gemütlich im Liegestuhl Platz nehmen, eine große Tüte Popcorn in der Hand und ein erfrischendes Getränk griffbereit: Mehr Kinoerlebnis geht wohl nicht mehr. Anscheinend doch, denn beim Open-Air-Kino auf dem Stadtplatz des Rhein-Neckar-Zentrums (RNZ) kommt unter freiem Himmel noch die Strandatmosphäre mit feinem Sand und Palmen dazu. Ein bisschen Urlaub direkt vor der Haustür quasi.

Bereits zum dritten Mal ist die Cinema-Arena zwischen dem Einkaufszentrum und dem Kinopolis aufgebaut worden. „Bei den hohen Temperaturen kamen unsere Mitarbeiter ganz schön ins Schwitzen, auch wenn der Sand ja noch vom Public-Viewing während der Fußball-Weltmeisterschaft vorhanden war. Aber die Liegestühle und die Pflanzen sowie die Zelte stellen sich nicht von alleine auf“, dankte Bastian Kempf vom Kinopolis den fleißigen Helfern.

Sitzplätze alle schnell belegt

Die Arbeit hat sich gelohnt, denn beim Start am Freitag waren die neu angeschafften Sitzplätze schnell belegt oder für Freunde und Bekannte reserviert worden. Stammgäste des Sommerkinos haben aber in weiser Voraussicht von zuhause eigene Liegestühle und Decken mitgebracht und es sich am Rande gemütlich gemacht. Auch die Treppen an der Seite wurden komplett genutzt. Dazu gab es noch zahlreiche Stehplätze. So konnten mehrere Hundert Filmenthusiasten das besondere Erlebnis genießen.