Viernheim. Das traditionsreiche Viernheimer Siedlerfest konnte sich einmal mehr über einen großen Zuspruch freuen. Drei Tage lang wurde auf dem Siedlerplatz bei bestem Wetter ausgelassen gefeiert. Höhepunkt war sicher die Übertragung des Fußballspiels von der Weltmeisterschaft in Russland zwischen Deutschland und Schweden, dessen spannendes Finale für ausgelassenen Jubel und steigende Nachfrage an den Zapfhähnen sorgte.

Aber schon beim Auftakt am Freitagabend meldete Werner Rink, Vorsitzender der Siedlergemeinschaft, ein volles Haus. Musikalisch war dabei wieder die Band Celebration vertreten, die mit alten Schlagern und modernen Hits auch für Bewegung auf der Tanzfläche sorgte.

„Bei uns herrschte in den vergangenen Jahren immer gute Stimmung. Unsere Gäste können sich hier unterhalten, Freunde treffen, gut essen und trinken und ein paar gemütliche Stunden verbringen“, so Rink. Zum Zeitvertreib zählt natürlich auch der kleine aber feine Vergnügungspark mit seinen fast schon historischen Fahrgeschäften am Rande des Siedlerplatzes, der gerade von den jungen Besuchern gerne in Anspruch genommen wird. Dort warteten Biebels Schiffschaukel, ein Kinderkarussell, die Schießbude und das Zuckerparadies. Man sieht, es geht auch ohne Autoskooter und Achterbahn.