Straßenbeitrag bleibt Thema

FDP-Fraktionschef Bernhard Kammer betonte, dass es dem Dreierbündnis im Viernheimer Stadtparlament nicht darum gehe, die Satzung „sofort wieder abzuschaffen“. Mit dem „moderaten Prüfantrag“ wolle man vielmehr herausfinden, ob die schwarze Null im Etat auch ohne Straßenbeiträge und die damit verbundene Belastung für die Immobilienbesitzer dauerhaft gehalten werden könne.

Aus Sicht von Kammer ist die Satzung zudem „rechtlich wenig haltbar“. So sei es unzulässig, die komplette Stadt als Abrechnungsgebiet heranzuziehen. Darüber hinaus hält der FDP-Stadtverordnete den pauschal auf 30 Prozent festgelegten Gemeindeanteil für unpassend. Nach seiner Auffassung müsse der kommunale Anteil in Straßen, in denen der Durchgangsverkehr besonders hoch sei, bei 50 oder gar 75 Prozent liegen. Sollte die Stadt an den Straßenbeiträgen festhalten, ist es laut Bernhard Kammer eventuell nötig, Nutzungsfaktoren und Abrechnungsgebiete anzupassen.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.06.2018