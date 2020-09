Streicher spielen Bach

Viernheim.Zum Abschluss der Reihe „Konzerte mit kleinem Format“ musiziert am Freitag, 25. September, ein Quartett mit Streichern aus dem Ensemble der evangelischen Gemeinden in der Auferstehungskirche. Begleitet werden sie laut einer Pressemitteilung von Kantor Martin Stein an der Orgel. Das Konzert wird wieder zu zwei Terminen, nämlich um 18 Uhr und um 19.30 Uhr, präsentiert.

Auf dem Programm stehen Sonaten und Concerti von Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart und Carl Philipp Emanuel Bach. Mit Johann Pachelbels bekanntem Kanon in D endet die Konzertreihe. Es musizieren Ilona Schelter-Grooß und Klaus Giebels (Violinen) sowie Christiane Hinrichs (Viola/Violine) und Hans Jochen Vogt (Violoncello). Eine Anmeldung per E-Mail an kantormartinstein@gmx.de ist laut der Pressemitteilung „dieses Mal im Vorfeld sinnvoll“. Auch ein „spontanes Erscheinen“ sei aber wohl möglich. Der Eintritt ist frei. Die Veranstalter bitten jedoch um eine Spende. red

