Streit beim Gassigehen eskaliert

Viernheim.Zwei Männer, die mit einem Mercedes unterwegs waren, haben am Montagnachmittag in der Nähe des Kreisverkehrs an der Wormser Straße einen 55-Jährigen beleidigt, geschubst und geschlagen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Mann, der mit seinem Hund Gassi gehen war, bei dem Angriff leicht verletzt. Nach der Aussage des Mannes soll der Wagen der beiden mutmaßlichen Täter gegen 14.40 Uhr verbotenerweise auf dem Fußgängerweg in Höhe des Kreisverkehrs gefahren sein. Nach einem Wortwechsel seien die zwei Männer ausgestiegen und in der Folge handgreiflich geworden.

Die oberflächlichen Verletzungen im Gesicht des 55-Jährigen wurden ambulant im Krankenhaus versorgt. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und Körperverletzung. Der Fahrer des Wagens war nach Angaben der Beamten zwischen 25 und 35 Jahre, sein Beifahrer etwa 25 Jahre alt. Beide Männer sind schlank, haben schwarze Haare und ein südländisches Aussehen. Zeugen sollten sich unter Telefon 06204/93 770 an die Ermittler in Viernheim wenden. pol

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 01.04.2020