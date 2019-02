Streit um Fahrrad eskaliert

Viernheim.Die Hintergründe der Messerstecherei in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße klären sich etwas auf: Nach Angaben der Polizei sind zwei Bewohner dieses Hauses über ein Fahrrad in Streit geraten. Wie gestern berichtet, waren drei Männer an der Auseinandersetzung beteiligt: ein 30-Jähriger sowie zwei 35 und 37 Jahre alte Männer. Der zunächst verbal und dann auch körperlich ausgetragene Disput verlagerte sich vom Garten des rückwärtigen Gebäudes in das Treppenhaus, wo der 37-Jährige den Streit zwischen den beiden Jüngeren schlichten wollte. Dabei ist er mit einem Messer am Kopf verletzt worden – jedoch nicht lebensbedrohlich. Der 35 Jahre alte Tatbeschuldigte soll das Messer laut Polizei gegen das Opfer gerichtet haben und wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

Bei dem Haus in der Friedrich-Ebert-Straße handelt es sich nach Angaben der Polizei um eine Immobilie, die in der Verwaltung der Stadt steht und in der Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, eingewiesen werden. Dies bestätigt Stadtsprecher Hermann Wunderle. Demnach wohnen in den beiden vorderen Gebäuden je sechs und acht Personen, sie seien voll belegt. Im hinteren Gebäude sind 19 Erwachsene und 17 Kinder in unterschiedlichen Familienkonstellationen in zwölf Wohnungen untergebracht. In diesem Gebäude habe sich der Streit entzündet. bur

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 28.02.2019