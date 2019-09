Streit um Stellen geht weiter

Viernheim.Knapp eine Stunde lang stritten sich die Anwesenden bei ihrer jüngsten Sitzung im Ausschuss für Umwelt, Energie und Bauen. Die Beschlussvorlage zum neuen Klimaschutzkonzept (KSK) der Stadt und damit verbunden die Schaffung von zwei bezuschussten Stellen im Brundtlandbüro sorgte erneut für hitzige Diskussionen (wir berichteten mehrfach).

Während sich die Fraktionen von SPD, Grünen und WGV deutlich für die Schaffung der zwei Stellen im Brundtlandbüro aussprachen, stellten CDU, UBV und FDP deren Notwendigkeit in Frage. „Wenn wir das Klimaschutzkonzept wirklich ernst nehmen und nicht wollen, dass es am Ende in der Schublade landet, brauchen wir das zusätzliche Personal, das die Maßnahmen auch umsetzt“, betonte Daniel Schäfer (SPD). Die personelle Situation in den Ämtern sei schon jetzt angespannt. „Selbst mit viel Kreativität können wir keine weiteren Ressourcen zusammenkratzen.“

Gregor Disson (CDU) fragte nach einem Arbeitskonzept sowie der Stellenbeschreibung und überlegte, ob man nicht besser Kapazitäten etwa im Amt für Stadtentwicklung statt im Brundtlandbüro schaffen sollte. „Sofern mehr Personal nötig ist – vielleicht reicht dann auch eine Stelle“, gab er zu verstehen.

Konkrete Vorschläge

„Ich ringe um meine Fassung“, antwortete Manfred Winkenbach (Grüne). „Ich kann nicht verstehen, warum in der CDU jetzt gezögert wird.“ Die Ämter müssten generell eng zusammenarbeiten, eine Verortung der Arbeitsplätze im Brundtlandbüro sei sinnvoll. „Das Klimaschutzkonzept strotzt vor konkreten Vorschlägen. Eine bessere Stellenbeschreibung gibt es nicht“, erklärte Bürgermeister Matthias Baaß. Vor dem Hintergrund, dass viele andere Städte bereits den Klima-Notstand ausrufen, „können wir in Viernheim sehr froh sein, dass wir ein solches Papier schon haben“, sagte Winkenbach mit Nachdruck, was von den Sozialdemokraten mit Applaus honoriert wurde.

„Niemand will die Ziele des Konzepts in Frage stellen“, erklärte Tobias Gieding (FDP). „Das Argument ,Stellen oder Schublade‘ gilt aber nicht.“ Jeder Euro könne nur ein mal ausgegeben werden. Nach Ansicht der Liberalen sollten die Mittel besser in direkte Maßnahmen zum Klimaschutz als in zusätzliche Gehälter investiert werden. Zustimmung bekam Gieding von der UBV, die mit der Stellenschaffung zu hohe Kosten verbunden sieht. „Ist das Brundtlandbüro nicht in der Lage, mit den bestehenden Kapazitäten die Aufgaben aus dem Klimaschutzkonzept umzusetzen?“, wollte Rolf Nordmann wissen. „Nein“, antwortete Baaß, die Mitarbeiter im Brundtlandbüro seien mit ihrer jetzigen Arbeit bereits voll ausgelastet.

Wie schon vergangene Woche im Hauptausschuss baten die Christdemokraten darum, mit einer Abstimmung bis zur Stadtverordnetenversammlung am Freitag, 20. September, 19 Uhr, zu warten. „Die Meinungen zu den angedachten Stellen sind selbst in unserer Fraktion kontrovers“, sagte Jörg Scheidel. Man wolle sich noch weiter beraten.

