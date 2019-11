Viernheim.. „Bei uns kann man auch katholische Religion studieren“, verriet Claudia Breuer. Das erstaunte die Schüler dann doch, das hatten sie bei einer Technischen Universität nicht vermutet. Doch die Studienberaterin betonte, dass es bei mehr als 100 möglichen Studiengängen nicht nur um Technik gehe.

Beim vierten Berufsfindungsabend bekamen die Elft- und Zwölftklässler der Albertus-Magnus-Schule (AMS) einen Einblick in die Studienmöglichkeiten. Dazu waren Vertreter von wissenschaftlichen und Dualen Hochschulen und Universitäten an die Schule gekommen. Die Universität Heidelberg fehlte, die Hochschule lud am Tag darauf zu ihrem Uni-Tag ein, den die Jahrgangsstufe elf des bischöflichen Gymnasiums komplett besuchte.

Schwerpunkt auf Ingenieurwesen

Studienberaterin Claudia Breuer stellte die TU Darmstadt vor, die eben nicht nur klassische Studiengänge wie Elektrotechnik, Maschinenbau oder Bauingenieurwesen anbietet, sondern eben auch Geisteswissenschaften. „Studieren ist mehr als Labor und Hörsaal“, meinte Katharina Dötzer, die bei der Hochschule Darmstadt für die Studienberatung zuständig ist. Die Hochschule habe ihren Schwerpunkt zwar bei den Ingenieurwissenschaften, unter den mehr als 70 Studiengängen befänden sich aber auch Medien, Architektur und Soziale Arbeit.

Mit Fabian Dellermann und Philipp Hansen stellten zwei aktuelle Studenten die Frankfurt School of Finance and Management vor. Die private Wirtschaftsuniversität legt den Fokus auf das Bankwesen, mit den Managementabschlüssen könne man aber auch in Non-Profit-Organisationen oder der freien Wirtschaft arbeiten. Besonders interessant für die AMS-Schüler: Die Universität schreibt mindestens ein Auslandssemester vor – und die Vorlesungen finden spätestens ab dem dritten Semester auf Englisch statt. „Das ist aber auch nicht anders als im Schulunterricht“, nahm Student Dellermann den Schülern die Sorge.

„Sie machen keine Zuguck-Praktika, sondern sie arbeiten als Angestellter des Unternehmens“, beschrieb Christian Stanske das Duale Studium, bei dem sich Theorie- und Praxissemester abwechseln. Der Studiengangsleiter von der Dualen Hochschule in Mannheim erklärte den Viernheimer Schülern, dass die Ausbildung mit Studium festgeschriebene sechs Semester dauere: „Man kann keine Klausur ins nächste Semester schieben.“ Dafür ist das Studium finanziert, als „dualer Student“ bekommt man von Anfang an ein Ausbildungsgehalt.

Nach den allgemeinen Informationen der Experten zu ihren Hochschulen hatten die Schüler die Gelegenheit, in kleineren Gruppen auch Detailfragen zu stellen. Der nächste Berufsfindungsabend in der Albertus-Magnus-Schule findet am Donnerstag, 5. Dezember, um 19 Uhr statt. Der Schwerpunkt liegt dann auf den so genannten MINT-Berufen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik sowie Medizin. su

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.11.2019